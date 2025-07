Ilzo: Stecker-Solaranlagen für das Dach

Nicht immer bietet der Balkon die richtigen Bedingungen für ein Balkonkraftwerk. Dann kann ein Flachdach, ein Carport oder auch ein Trapezblechdach eine gute Alternative für die Installation der Mini-PV-Anlage sein.

Die Ilzhöfer GmbH, Spezialist für Photovoltaik-Montagesysteme, bietet unter seiner Marke Ilzo nun auch Mini-PV-Anlagen an. Doch nicht jeder Balkon bietet genug Platz oder die richtige Ausrichtung für ein Stecker-Solargerät. Daher können Kund:innen mit den Ilzo-Stecker-Solaranlagen Flachdächer, Carports oder Trapezblechdächer nutzen.

Balkonkraftwerke sind steckerfertige Mini-PV-Anlagen, bestehend aus Solarmodulen und einem Wechselrichter, die man direkt an das häusliche Stromnetz anschließen kann. Sie erzeugen bis zu 800 W Einspeiseleistung und gelten damit als genehmigungsfrei. Nutzerinnen und Nutzer können einen Teil ihres Strombedarfs abdecken und so jährlich mehrere Hundert Euro an Stromkosten sparen. Die rechtliche Grundlage erlaubt mittlerweile eine einfache Anmeldung im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Eine Baugenehmigung ist bei Einhaltung der Leistungsgrenzen in der Regel nicht erforderlich. Seit 2024 darf man in Deutschland bis zu 2.000 W Modulleistung und 800 W Wechselrichterleistung betreiben – eine spürbare Verbesserung gegenüber früheren Regelungen.

Flachdächer eignen sich besonders gut für Mini-PV-Anlagen. Mit aerodynamischen Montagesystemen wie dem Wave-System von Ilzo lassen sich Stecker-Solaranlagen ganz ohne Bohren oder Dachdurchdringung installieren. Ballast sorgt für die Standfestigkeit des Systems. Laut Hersteller ist es Windkanal getestet und speziell für einfache Selbstmontage konzipiert. Für Trapezblechdächer, oft auf Schrägdächern oder an Fassaden zu finden, bietet Ilzo das verschraubbare Hook-System an. Es soll eine sichere Befestigung direkt auf dem Blech ermöglichen. Diese soll stabil und langlebig sowie an unterschiedliche Dachgeometrien anpassbar sein.

Ein wesentliches Argument für Mini-PV-Anlagen ist die einfache Installation. Viele Systeme werden vormontiert geliefert und lassen sich durch private Anwender selbst aufbauen. Die Verbindung zum Stromnetz erfolgt per Stecker. Wichtig ist nur, dass ein geeigneter Stromkreis genutzt wird – bestenfalls über eine eigene Steckdose mit Rückflussverhinderung oder ein Wieland-System.

Quelle: Ilzhöfer GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH