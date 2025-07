Baywa re verkauft Solarparks in Spanien an KGAL

In Spanien baut Baywa re derzeit neun Windparks und Photovoltaik-Projekte mit insgesamt 460 MW Leistung. Zwei Solarparks hat das Unternehmen nun an KGAL veräußert.

Baywa re hat ein spanisches Solarprojektportfolios mit einer Gesamtleistung von 60 MW an den Vermögensverwalter KGAL Investment Management verkauft. Das Baywa-Portfolio umfasst die zwei Solarparks Gerena II mit rund 50 MW Leistung und Chamorro mit zirka 10 MW Leistung. Beide Photovoltaik-Freiflächenanlagen befinden sich in der Gemeinde Guillena bei Sevilla. Die Solarkraftwerke sind mit einachsigen Tracker-Systemen ausgestattet und sollen jährlich rund 125 GWh grünen Strom erzeugen. Sowohl Gerena II als auch Chamorro sind bereits ans Netz angeschlossen und haben im zweiten Quartal 2025 den kommerziellen Betrieb aufgenommen. Für die Projekte hat man einen 10-jährigen virtuellen Stromabnahmevertrag (VPPA) abgeschlossen. Diese Transaktion folgt auf Verkauf von zwei deutschen Windparks an KGAL zu Beginn dieses Jahres. Damals hatte Baywa re die Parks in Prüm (11,4 MW) und Altenglan (12,4 MW) veräußert.

„Trotz herausfordernder Marktbedingungen in Spanien ist es uns gelungen, den parallelen Bau von neun Wind- und Solarprojekten mit insgesamt 460 MW auf den Weg zu bringen – ein Meilenstein, der die Leistungsfähigkeit unseres Teams unterstreicht“, sagt Juanjo Álvarez, Geschäftsführer von Baywa re Spanien zum dem Verkauf der beiden Solarparks.

Daniel Gäfke, COO von Baywa re, ergänzt: “Ein weiterer erfolgreicher Verkaufsabschluss, der die Stärke und Dynamik unseres Projektgeschäfts verdeutlicht. Aufbauend auf der Entwicklung und dem Verkauf weiterer hochwertiger Projekte setzen wir unser vielfältiges Portfolio aus Wind-, Solar- und Batteriespeicherprojekten um.”

Quelle: Baywa re | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH