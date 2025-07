Nordex: Aufträge und Gewinn wachsen kräftig im Q2 2025

Bei der Nordex AG hat sich die positive Geschäftsentwicklung auch im zweiten Quartal 2025 fortgesetzt. Neben dem Auftragseingang nahm auch die Profitabilität deutlich zu.

Windkraftanlagenbauer Nordex blickt auf ein starkes zweites Quartal (Q2) 2025 zurück. Wie das Unternehmen mitteilte, gingen im Segment Projekte (ohne Servicegeschäft) Neuaufträge im Umfang von 2.310 Megawatt (MW) ein. Das entspricht einem Anstieg von 81,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 1.271 MW. Der Gesamtauftragswert lag bei 2,2 (Q2/2024: 1,2) Milliarden (Mrd.), wobei die Aufträge aus 9 verschiedenen Ländern kamen und verschiedene Turbinenvarianten umfassen. Insgesamt sei das Preisniveau im zweiten Quartal 2025 mit einem durchschnittlichen Verkaufspreis in Euro pro Megawatt Leistung (ASP) von 0,97 (0,96) Mio. Euro/MW. Der Anstieg des durchschnittlichen Verkaufspreises sei dabei durch die unterschiedlichen Projektumfänge und die regionale Zusammensetzung begründet.

Der Umsatz im lag bei rund 1,9 Mrd. Euro im zweiten Quartal 2025 und damit auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Die Gesamtleistung inklusive der Bestandsveränderungen stieg um 3,1 Prozent auf 1,9 (1,8) Mrd. Euro.

Konzernergebnis vervielfacht

Auch der Gewinn wuchs kräftig. So legte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um rund 64,3 Prozent auf 108,2 Millionen (Mio.) Euro bei einer verbesserten EBITDA-Marge von 5,8 (3,5) Prozent. Das Konzernergebnis erreichte 31 Mio. Euro im zweiten Quartal 2025 nach 0,5 Mio. Euro im Vorjahresquartal.

“Wir haben ein starkes zweites Quartal abgeliefert und unsere positive Dynamik vom Beginn des Jahres fortgesetzt. Unsere Profitabilität hat sich weiter verbessert und wir konnten das Quartal mit einem starken positiven freien Cashflow abschließen – deutlich über dem Vorjahreswert. Mit Blick nach vorn bin ich zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf. Unsere Auftragseingänge entwickeln sich weiterhin dynamisch und spiegeln so die anhaltend hohe Nachfrage unserer Kunden wider und bestätigen die solide Wettbewerbsposition in unseren Märkten. Wir sind für die Zukunft gut aufgestellt und die bisher erzielte nachhaltige Entwicklung bestärkt mich in der Überzeugung, dass wir diesen positiven Kurs fortsetzen und wir uns weiter in Richtung unseres mittelfristigen Margenziels bewegen werden”, erklärt José Luis Blanco, Vorstandsvorsitzender der Nordex Group.

Zu Ende Juni 2025 belief sich der Auftragsbestand auf 14,3 Mrd. Euro nach 11,0 Mrd. Euro im Juni des Vorjahres. Dagegen ging die Turbinenproduktion im zweiten Quartal 2025 um 14,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1.586 zurück. Hintergrund dafür war die Projektplanung. Die Produktion von Rotorblättern stieg ferner um 8,1 Prozent auf 1.399 Einheiten. Davon produzierte Nordex 466 (405) Rotorblätter selbst und bezog 933 (889) von externen Zulieferern.

Quelle: Nordex | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH