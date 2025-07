Sunrock baut Photovoltaik-Anlagen an Standorten von Audi

Sunrock rüstet zwei Werke der Audi AG mit großflächigen Photovoltaikanlagen aus. Der Strom soll dem Eigenverbrauch des Automobilkonzerns dienen.

Sunrock hat an zwei Standorten der Audi AG PV-Anlagen mit einer Spitzenleistung von über 2,6 Megawatt (MWp) installiert. Das teilte der Entwickler von Photovoltaikanlagen für großflächige Dächer mit. Die Anlage in Münchsmünster, Bayern, hat eine Leistung von 2,246 MWp, während die Anlage in Ingolstadt über 0,384 MWp verfügt.

Die PV-Anlagen sollen jährlich rund 2.690 Megawattstunden (MWh) grünen Strom produzieren. In Münchsmünster soll der erzeugte Solarstrom direkt die Produktion am Standort versorgen. Am Ingolstädter Stammwerk wurde die PV-Anlage auf einem Nutzgebäude installiert. Die Solarenergie soll dort für innerbetriebliche Prozesse zur Verfügung stehen.

Die Realisierung erfolgte im Rahmen eines „Operational Lease“-Modells. So bleibt Sunrock Eigentümer der PV-Anlagen, während Audi die Anlagen least. Die Nutzung des erzeugten Stroms erfolgt durch Audi, während Sunrock Betrieb und Wartung übernimmt. Als Dienstleister stimmte sich Sunrock bereits in der Planungsphase eng mit dem Netzbetreiber ab, um die Netzkapazität zu prüfen. Darüber hinaus führte das Unternehmen eine Statik- und Tragwerksprüfung sowie eine Ertrags- und Verschattungsanalyse durch. Zudem kümmert sich Sunrock um die Netzanbindung und Systemintegration, testet die Systemleistung und übernimmt die vollständige Dokumentation sowie die Einholung aller erforderlichen Genehmigungen und Zertifikate.

