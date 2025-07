Hamburger Qubite bietet Rechenleistung aus solarbetriebenen Datenzentren

Die deutsche Qubite International versorgt Datenzentren in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Photovoltaik. Die Rechenleistung wird Kunden in Europa angeboten.

Das in Hamburg ansässige Startup Qubite International will Datenzentren in der Wüste der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) mit Solarstrom versorgen und Rechenleistung in Deutschland und der EU anbieten. Wie das Unternehmen mitteilte, betrage der Kostenvorteil bis zu 80 % im Vergleich zur Energieaufwendung in Deutschland.

Als Standort für seine vorwiegend solarbetriebenen Rechenzentren wählte Qubite International die arabische Halbinsel. Sonnenschein an 365 Tagen im Jahr garantiere Kunden eine reibungslose und preiswerte Verarbeitung von datenintensiven Prozessen wie KI-Anwendungen oder Krypto Mining. Zum Angebot zähle auch Cloud-Computing und Server-Housing.

Während die Wüste die Photovoltaik-Anlagen mit Sonnenlicht speist, sorge fortschrittliche Netzinfrastruktur in Abu Dhabi für eine verlustfreie Speicherung und Nutzung der Solarenergie. Gleichzeitig belaste diese Form der Stromgewinnung nicht das finanzielle Budget. Letzteres gewährleisteten gleichbleibende Strompreise sowie staatlich geförderte Investitionsprogramme in die Infrastruktur.

Gründer Tajo Adler habe zuvor bereits andere Unternehmen im Bereich der Solarenergie gegründet. „Eine klimasensitive Unternehmensführung und Wirtschaftlichkeit widersprechen sich nicht, sondern bedingen sich vielmehr“, so Adler.

Qubite International-Geschäftsführerin Melina Kiesslich leitet seit sechs Jahren mehrere Data Center in den VAE. Ihr reicher Erfahrungsschatz im Umgang mit der Thematik stellt einen problemlosen Betrieb von Solar- und Rechenanlagen sicher. Insgesamt 7.125 m², ausgestattet mit modernen Kühlsystemen, einem State-of-the-Art-Sicherheitskonzept und unterbrechungsfreier Stromzufuhr, stehen Kunden für individuelle Lösungen zur Verfügung. Weitere Flächen mit insgesamt über 15.000m² befinden sich in der Projektentwicklung.

Bei allen Dienstleistungen will Qubite Deutschland die Einhaltung von EU-Richtlinien garantieren. Die Rechenleistung soll als „Green Compute made in Abu Dhabi“ nach Europa exportiert werden.

Neben seinen Rechenzentren verfolge Qubite International aktuell außerdem ein Pilotprojekt zur nachhaltigen Trinkwasseraufbereitung: Dabei werde die Abwärme der Server genutzt, um durch Verdunstung und Kondensation sauberes Wasser zu gewinnen.

Quelle: Qubite | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH