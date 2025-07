Vattenfall beantragt Genehmigungen für 22 Onshore-Windparks

Vattenfall hat im ersten Halbjahr 2025 in Deutschland Anträge für 22 neue Onshore-Windparks gestellt. Deren Gesamtleistung würde sich auf 950 MW summieren.

Energiekonzern Vattenfall hat in Deutschland Anträge zur Genehmigung von 22 Windparks an Land (onshore) gestellt. Dies sei ein Schritt zur Umsetzung der 1.500-MW-Pipeline für Onshore-Wind in Deutschland, teilte Vattenfall mit. Das Unternehmen hat die Genehmigungen im ersten Halbjahr 2025 eingereicht. Vorbehaltlich der von den Behörden erteilten Genehmigungen umfasst das Projektvolumen für die 22 beantragten Windparks mehr als 150 Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von zusammen 950 MW.

Hierzu sagt Catrin Jung, seit 1.Juli 2025 Chefin des Geschäftsbereichs „Wind“ und Mitglied im Executive Group Management bei Vattenfall: „Der weitere Ausbau der Onshore-Windenergie ist ein zentraler Schritt auf unserem Weg zur fossilfreien Stromerzeugung. Deutschland ist ein attraktiver Markt für Onshore-Wind und wir freuen uns über den jetzt erzielten Meilenstein. Zugleich würden wir es auch begrüßen, wenn das Tempo bei den Genehmigungsverfahren weiter hoch gehalten wird und die unlängst durch Bundestag und Bundesrat beschlossene Richtlinie „RED III“ jetzt zügig zur Anwendung kommt.“

Philipp Heucke, Leiter des Onshore-Wind Developments in Deutschland ergänzt: „Dass wir 22 Genehmigungsanträge für unsere Projekte einreichen konnten, war eine starke Teamleistung. Wir haben hier in den letzten Monaten sehr intensiv an der Vorbereitung gearbeitet und ich danke allen Beteiligten dafür. Der offene, zielgerichtete und partnerschaftliche Austausch mit allen beteiligten Kommunen bereits in der Planungsphase stimmt uns zuversichtlich, dass wir hier auch weiterhin in konstruktivem Dialog die nächsten Schritte gehen werden.“

Beschleunigtes Verfahren

Vattenfall habe 16 der 22 Genehmigungsanträge im Rahmen des so genannten „Beschleunigten Verfahrens“ aus dem Windbeschleunigungsgesetzes (WindBG) gestellt. Dieses war Ende Juni 2025 ausgelaufen. Weitere sechs Anträge unterlagen Genehmigungsprozessen ohne Verfahrensbeschleunigung, mit deutlich höheren organisatorischen wie auch zeitlichen Aufwand bei der Erstellung der Antragsunterlagen. Wann die jetzt beantragten 22 Projekte in die konkrete Umsetzung gehen können, hänge vom Verlauf der jeweiligen Genehmigungsverfahren ab.

Zudem hatte Vattenfall im vergangenen Jahr Genehmigungsanträge für drei weitere Onshore-Projekte gestellt, hier erwartet das Unternehmen in Kürze die entsprechenden Genehmigungen. Im September 2025 wird Vattenfall mit dem Bau eines bereits genehmigten Projekts in der Eifel starten. Hierfür hatte das Unternehmen unlängst die finale Investitionsentscheidung getroffen. Für den weiteren Ausbau der Onshore-Windenergie hierzulande plant Vattenfall zudem Projekte in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen.

Quelle: Vattenfall | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH