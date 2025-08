BayWa re verkauft Solar- und Windprojekt in Spanien an Encavis

BayWa hat ein Projekt in Spanien entwickelt, das aus drei Windparks und zwei PV-Anlagen besteht. Das Vorhaben wurde jetzt an Stromproduzent Encavis verkauft.

Die finanziell in der Restrukturierung stehende BayWa re hat ein kombiniertes Solar- und Windprojekt in Spanien an die Encavis veräußert. Wie die BayWa-Tochter mitteilte, verfügt das Vorhaben über eine Gesamtleistung von 199 Megawatt (MW). Das Projekt, das sich rund 40 km außerhalb von Zaragoza im Norden Spaniens befinde, sei das erste von BayWa r.e. in Spanien, das Wind- und Solarparks kombiniere. Ferner handele es sich um das größte Onshore-Windprojekt des Unternehmens in Europa.

Es kombiniere drei Windparks mit einer Gesamtleistung von rund 142 MW mit zwei Photovoltaikanlagen mit insgesamt 57 MWp. Diese Kombination zweier Technologien maximiere die Effizienz und optimiere die Flächennutzung. Außerdem reduzierten sich dank der gemeinsamen Nutzung der Netzinfrastruktur die damit verbundenen Kosten. Das Projekt werde jährlich rund 467 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen.

Jeder der drei Windparks sei ferner mit acht Nordex-Turbinen ausgestattet und verfüge über eine Leistung von jeweils 47,2 MW. Sie befinden sich in der letzten Bauphase und sollen zwischen dem letzten Quartal 2025 und ersten Quartal 2026 ans Netz gehen. Die beiden PV-Anlagen mit 32 MWp und 25 MWp werden voraussichtlich bis zum vierten Quartal 2025 ans Netz angeschlossen sein.

BayWa setze ferner mehrere Maßnahmen zum Biodiversitätsschutz um. Dazu zählt auch der Einsatz des IdentiFlight-Erkennungssystems, das Vogelkollisionen mit Windenergieanlagen verhindert. Die Technologie erkennt und klassifiziert Vogelarten in Echtzeit und passt den Turbinenbetrieb automatisch an, um besonders gefährdete Arten zu schützen.

Daniel Gaefke, COO von BayWa r.e., begrüßt die Transaktion. “Wir freuen uns sehr, erneut mit unserem langjährigen Partner Encavis AG bei diesem Projekt zusammenzuarbeiten. Unser Dual-Technologie-Ansatz ist ein Modell für kommende Erneuerbare-Energien-Projekte.”

Mario Schirru, CEO der Encavis AG, betont die Bedeutung des Erwerbs: „Mit unserem ersten Windprojekt in Spanien diversifizieren wir nicht nur unser Technologieportfolio – wir zeigen auch, dass wir es ernst meinen mit unserem Wachstumskurs.“

