Agri-Photovoltaik: Saxovent Renewables übernimmt 76-MW-Projekt von Orrön Energy

Der Berliner Projektentwickler Saxovent Renewables steigt in die Agri-PV ein. Dazu hat das Unternehmen ein 76-MW-Projekt von Orrön Energy gekauft, das im Nordosten Deutschlands geplant ist.

Saxovent Renewables hat mit einer Projektentwicklungstochter der börsennotierten Orrön Energy aus Schweden eine Vereinbarung zum Erwerb eines Agri-Photovoltaik-Projekts mit einer geplanten Leistung von 76 MW geschlossen. Das Photovoltaik-Projekt liegt im Nordosten Deutschlands und soll als Agri-PV-Anlage die Erzeugung von Solarstrom mit landwirtschaftlicher Nutzung kombinieren.

„Mit diesem Zukauf sichern wir uns frühzeitig ein Projekt mit großem Potenzial im Agrar-PV-Segment. Damit tragen wir unserem Ziel Rechnung, in allen wesentlichen Feldern der erneuerbaren Energien aktiv zu sein“, sagt Thorsten Freise, CEO der Saxovent Renewables. „Gerade die Kombination aus landwirtschaftlicher Nutzung und Energieerzeugung ist ein zentraler Baustein für die Flächeneffizienz und die gesellschaftliche Akzeptanz der Energiewende vor Ort.“ Mit dem Einstieg in die Agri-PV will das Unternehmen darüber hinaus gezielt ein Konzept fördern, das ein partnerschaftliches Verhältnis und eine Begegnung auf Augenhöhe für Beteiligten möglich machen soll.

Mit dem Ankauf dieses neuen Agri-PV-Vorhabens will Saxovent nicht nur das eigene Entwicklungsspektrum erweitern, sondern auch die regionale Präsenz im Nordosten Deutschlands stärken. Neben der energiewirtschaftlichen Relevanz bietet das Projekt auch Chancen für die Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Betrieben, Kommunen und regionalen Dienstleistern. Ferner steht das Projekt laut Unternehmen im Einklang mit der Nordstrategie, die Saxovent kürzlich mit dem neuen Standort in Hannover verstärkt hat.

Auf Verkäuferseite war Capcora beratend tätig, auf Käuferseite IWP.

Quelle: Saxovent Renewables | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH