Saxovent übernimmt Solardächer von insolventer Fellensiek

Das Berliner Beteiligungsunternehmen Saxovent übernimmt drei Solardachportfolien der Fellensiek-Gruppe. Dabei handelt es sich um die wesentlichen Bestandteile des insolventen Unternehmens.

Im Rahmen des Insolvenzverfahrens über die Fellensiek-Gruppe erwirbt die Saxovent Renewables wesentliche Teile des Unternehmens. Das teilte die Pluta Rechtsanwalts GmbH und der Insolvenzverwalter Christian Kaufmann mit. Die Saxovent Renewables, Teil des Berliner Beteiligungsunternehmens Saxovent, übernehme drei Aufdachsolar-Portfolios mit einer Gesamtspitzenleistung von 13,6 Megawatt (MW). Dabei handele es sich um die wesentlichen Vermögenswerte der insolventen Fellensiek Projektmanagement GmbH & Co. KG (FPM) sowie deren operativer Tochtergesellschaften.

Nach Zustimmung der Gläubigerversammlungen vor dem Amtsgericht Wilhelmshaven seien in diesem Zusammenhang vier Kaufverträge vollzogen worden. Die Übertragung der Assets erfolgt dabei rückwirkend zum 1. Mai 2025. Im Einzelnen betreffen die Verträge die Übernahme der Vermögenswerte von vier Fellensiek- Gesellschaften. Es handelt sich dabei um die FPM, die FPM Energietechnik GmbH & Co. KG, die FPM Solar Beta GmbH & Co. KG sowie die FPM Solar Delta GmbH & Co. KG.

Bei den drei Betreibergesellschaften FPM Energietechnik, FPM Solar Beta und FPM Solar Delta seien insgesamt 30 Aufdach-Photovoltaikanlagen deutschlandweit in drei Portfolios gebündelt, die nun einen neuen Eigentümer haben.

Das Amtsgericht Wilhelmshaven hatte am 3. September 2024 die vorläufige Insolvenzverwaltung über das Vermögen der FPM angekündigt. Die Verfahrenseröffnung folgte im November 2024. Über das Vermögen der drei Betreibergesellschaften wurde jeweils am 16. Dezember 2024 die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet. Mehr als 170 Interessenten haben dabei am Investorenprozess teilgenommen.

„In einem herausfordernden Marktumfeld konnten wir einen Investor finden, der alle PV-Anlagen übernimmt”, sagt Pluta-Anwalt Kaufmann. “Diese Gesamtlösung stellt auch für die Gläubiger die bestmögliche Lösung dar. Saxovent Renewables sei ein starker Partner mit einem klaren Fokus auf erneuerbare Energieprojekte.

Neue Jobs bei Saxovent

Die Fellensiek Projektmanagement GmbH & Co. KG hat Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von insgesamt 44.900 kWp projektiert und verfügte zuletzt über ein Anlagenportfolio von rund 13.600 kWp. Die Gesellschaft pachtete große Dachflächen von gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland und deckte die gesamte Wertschöpfungskette ab – von der Akquise geeigneter Dachflächen, über die Projektentwicklung, technische Planung, Finanzierung, Baubetreuung bis hin zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung.

Während die Fellensiek-Betreibergesellschaften keine Mitarbeiter beschäftigten, waren bei der FPM 21 Beschäftigte angestellt, die mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gekündigt werden mussten, da zum damaligen Zeitpunkt noch keine Lösung erzielt werden konnte. Ein Großteil des Projektteams ist jedoch bereits im Vorfeld zu Saxovent Renewables gewechselt und hat dort einen neuen Arbeitsplatz gefunden.

„Mit der erfolgreichen Übernahme des Aufdachsolar-Portfolios der Fellensiek-Gruppe bauen wir innerhalb der Saxovent Renewables unsere Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energien weiter aus. Gemeinsam mit erfahrenen Mitarbeitenden aus dem bisherigen Team werden wir die Projekte engagiert fortführen und weiterentwickeln“, sagt Thorsten Freise, COO von Saxovent.

Saxovent ist ein unabhängiges, inhabergeführtes Berliner Beteiligungsunternehmen. Die Saxovent Renewables GmbH & Co. KG ist eine unabhängige Projektentwicklungsgesellschaft für erneuerbare Energien mit Sitz in Berlin und regionaler Präsenz in ganz Deutschland.

Quelle: Pluta | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH