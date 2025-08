Greenflash: Photovoltaik-Systeme für Logistikunternehmen

Energiesysteme von Greenflash kombinieren Photovoltaik, Speicher, Ladeinfrastruktur und intelligentes Lastmanagement zu einer schlüsselfertigen Versorgungslösung.

Als Generalunternehmer baut die Greenflash GmbH aus Essen Photovoltaik-Energiesysteme für die Logistikbranche. Damit will das Unternehmen die Mobilitätswende in der Logistik unterstützen. Denn für die Logistikunternehmen bringt die Elektrifizierung der Flotten sowohl Herausforderungen als auch Chancen mit sich. So wächst der Strombedarf am Standort zunächst erheblich. Und das heißt: Wer in Ladeinfrastruktur investiert, muss die Stromversorgung direkt mitdenken.

Genau hier setzen die Energiesysteme von Greenflash an. Sie kombinieren Photovoltaik, Speicher, Ladeinfrastruktur und intelligentes Lastmanagement zu einer schlüsselfertigen Versorgungslösung. Im Zentrum steht der von Greenflash entwickelte KI-basierte GreenX1-Controller, der Stromflüsse in Echtzeit analysiert, steuert und optimiert. Das Ziel: Den Stromverbrauch und externen Strombezug am Standort optimal steuern – und die Kosten für jede Kilowattstunde senken. „Der Strompreis lässt sich mit unseren Systemen deutlich reduzieren und in einigen Fällen sogar halbieren“, sagt Maik Haunhorst, Key Account Manager bei Greenflash.

Viele Logistikunternehmen starten laut Haunhorst mit der Elektrifizierung der Flotte im Nahverkehr. Denn die E-Lkw können sie dann am eigenen Standort mit günstigem Strom versorgen und sind nicht auf teure öffentliche Ladestationen unterwegs angewiesen. Aber auch der Fernverkehr ziehe nach: Hersteller wie Volvo und Mercedes-Benz bieten bereits Modelle mit bis zu 600 Kilometern Reichweite an. Spätestens mit der weiteren Verteuerung fossiler Kraftstoffe wird die Elektrifizierung auch hier laut Greenflash wirtschaftlich alternativlos.

„Die Elektrifizierung der Schwerlastflotte ist mehr als ein ökologisches Statement, sie ist eine bedeutende strategische Entscheidung zur Unternehmenssicherung“, sagt Haunhorst. „Unternehmen, die auf unsere Energiesysteme setzen, sichern sich dabei einen doppelten Vorteil: Sie reduzieren nicht nur ihre CO₂-Emissionen, sondern vor allem auch ihre Betriebskosten – dauerhaft und kalkulierbar.“

Quelle: Greenflash | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH