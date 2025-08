Photovoltaik: Auftragseingang bei 1Komma5° steigt

Im Kernmarkt Deutschland hat 1Komma5° im Juli mit knapp 42 Millionen Euro an Auftragseingang den Vorjahreswert um rund 30 Prozent übertroffen und erreicht damit ein neues monatliches Allzeithoch.

Der Photovoltaik-Anbieter 1Komma5° hat im Juli 2025 mehr Aufträge verzeichnet als je zuvor in einem Monat seit der Firmengründung im Jahr 2021. Mit rund 42 Millionen Euro liegt der Auftragseingang im Kernmarkt Deutschland etwa 30 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. In Deutschland allein hat das Unternehmen im vergangenen Monat rund 2.000 Energiesysteme verkauft, weltweit knapp 4.000. Auch die Einnahmen aus Heartbeat AI, der Energiemanagement-Software von 1Komma5°, verdoppelten sich gegenüber dem Vorjahr, ein neuer Höchstwert bei den Softwareeinnahmen. „Während der konventionelle Solarmarkt in Deutschland schrumpft und die Rezession ins dritte Jahr geht, entkoppelt sich 1Komma5° und wächst profitabel gegen den Trend“, sagt 1Komma5°-CEO Philipp Schröder.

1Komma5° installiert Energiesysteme aus Photovoltaik-Anlage, Stromspeicher, Wärmepumpe, Klimaanlage und Wallbox. Heartbeat AI soll das Zusammenspiel der Systeme optimieren Strom vollautomatisch dann speichern, wenn er günstig ist. So können die Kund:innen ihn später nutzen oder ihn ins Netz verkaufen wenn die Preise besonders hoch sind.

2024 konnte 1Komma5° seinen Umsatz bereits auf insgesamt knapp 520 Millionen Euro auf einen neuen Rekord steigern – trotz Rezession und schrumpfender Nachfrage nach Solaranlagen und Wärmepumpen. In den kommenden Jahren will 1Komma5° weiter mit Heartbeat AI expandieren. Von 2025 bis 2027 plant das Unternehmen über 100 Millionen Euro in den Ausbau seines Software-Geschäfts rund um Heartbeat AI zu investieren. Die Energiemanagement-Software Heartbeat AI steuert derzeit über 500 Megawatt Flexibilitätskapazität und ist damit laut 1Komma5° das größte ganzheitliche virtuelle Kraftwerk für Privathaushalte (VPP) in Europa. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet, beschäftigt heute weltweit fast 2.500 Mitarbeitende und bedient über 120.000 Kundinnen und Kunden.

Quelle: 1Komma5° | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH