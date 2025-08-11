Belectric nimmt Photovoltaik-Solarpark Herleshof in Betrieb

In der Gemeinde Kolitzheim im Landkreis Schweinfurt hat Belectric einen Solarpark mit einer Leistung von 96,7 Megawatt in Betrieb genommen. Zur Förderung der heimischen Artenvielfalt hat man rund um das Solarkraftwerk mehr als 16 Hektar an Ausgleichsflächen für gefährdete Vogelarten geschaffen.

Belectric, Mitglied der Elevion Group, hat den Solarpark Herleshof und damit die größte Photovoltaik-Anlage des Landkreises Schweinfurt in Betrieb genommen. Das Solarkraftwerk unweit des Belectric-Hauptsitzes hat eine installierte Leistung von 96,7 Megawatt und erstreckt sich über drei Projektflächen, die zusammen 1,6-mal so groß sind wie die Münchner Theresienwiese. Mehr als 165.000 installierte Photovoltaik-Module produzieren nun circa 105 Gigawattstunden Solarstrom jährlich. Zum Einsatz kommen mehrheitlich bifaziale Solarmodule, die Sonneneinstrahlung sowohl von der Vorder- als auch der Rückseite absorbieren können und damit besonders effizient sind.

„Dank der großartigen Rahmenbedingungen, die von der Gemeinde Kolitzheim für Photovoltaik geschaffen wurden, ist die Anlage ein Paradebeispiel dafür, wie der Solarausbau in Deutschland funktionieren kann“, sagt Belectric-Geschäftsführer Thorsten Blanke. Zusätzlich will Belectric die in der Nähe des Solarparks ein 35-Megawatt-Batteriespeichersystem mit rund 70 Megawattstunden Speicherkapazität bauen. Dieses befindet sich derzeit in der Endphase der Planung. Der Großbatteriespeicher soll einen wesentlichen Beitrag zur Netzstabilisierung in der Region leisten. Wird dem Netzanschlussbegehren zugestimmt, entsteht somit in Kolitzheim das größte Speicherprojekt Unterfrankens.

Um die heimische Artenvielfalt zu unterstützen, hat Belectric zahlreiche Ausgleichsflächen rund um das Großprojekt geschaffen. Mehr als 16 Hektar bieten Schutz für gefährdete Vogelarten wie den Ortolan, die Feldlerche oder das Rebhuhn. Um insbesondere während der Bauphase umliegende Biotope zu sichern, hat das fränkische Solarunternehmen zudem Artenschutzzäune mit mehreren Kilometern Länge errichtet. Zudem will man den Photovoltaik-Solarpark Herleshof mit naturnahen Hecken eingrünen und zum Standort einiger Bienenvölker einer lokalen Imkerei machen.

Nach dem Bau übernimmt Belectric nun auch selbst den Betrieb der Photovoltaik-Freiflächenanlage als Energieerzeuger sowie die Wartung und Instandhaltung des Projektes.

Quelle: Belectric | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH