Neues RAL Gütezeichen Havarie Elektromobilität und Energiespeicher

Das RAL Gütezeichen Havarie Elektromobilität und Energiespeicher soll für mehr Sicherheit beim Umgang mit Elektrofahrzeugen bei Unfällen und havarierten stationären Energiespeichersystemen sorgen.

Die Gütegemeinschaft Verkehrsflächenreinigung und Unfallstellensanierung e. V. hat ein neues RAL-Gütezeichen vorgestellt. Das RAL Gütezeichen Havarie Elektromobilität und Energiespeicher soll einen einheitlichen und transparenten Qualitätsstandard für den professionellen Umgang mit havarierten Elektrofahrzeugen und stationären Energiespeichersystemen setzen .Denn angesichts des steten Wachstums der Elektromobilität und der zunehmenden Verbreitung leistungsstarker Lithium-Ionen-Batterien rücken Themen wie Brandschutz, sichere Bergung, Lagerung und fachgerechte Entsorgung immer stärker in den Fokus.

Angefangen bei der Bergung über das Abschleppen und den Transport bis hin zur Lagerung und umweltgerechten Entsorgung von sicherheitskritischen Fahrzeugen und Energiespeichern: Unternehmen, die das neue Gütezeichen nutzen, erfüllen insbesondere bei Havarien mit Elektro-, Hybrid-, Wasserstoff- oder gasbetriebenen Fahrzeugen sowie stationären Batteriespeichern hohe Anforderungen. Dabei liegt dem Gütezeichen ein umfassendes Regelwerk zu Grunde, das neben technischen und organisatorischen Aspekten auch umwelt- und arbeitsschutzrechtliche Gesichtspunkte beinhaltet. So prüft die Gütegemeinschaft, ob der jeweilige Betrieb qualifiziertes Fachpersonal beschäftigt, das im Umgang mit Hochvoltsystemen speziell geschult ist. Ebenfalls relevant: Wird eine geeignete Ausrüstung genutzt und gibt es entsprechende Sicherheitsvorkehrungen? Sind dokumentierte Abläufe und Notfallpläne vorhanden? Haltne die Unternehmen die gesetzlichen Vorschriften ein? Nur einige von vielen Fragen, die die Gütegemeinschaft im Rahmen einer Prüfung bei den am Gütezeichen interessierten Unternehmen klärt.

RAL Gütezeichen Havarie erweitert gesetzliche Vorschriften

„Mit dem neuen RAL Gütezeichen setzen wir ein klares Zeichen für Sicherheit, Umweltverantwortung und fachliche Exzellenz im Umgang mit den Herausforderungen der Elektromobilität“, erklärt Harald H. Glöde, Vorstandsvorsitzender der zuständigen Gütegemeinschaft, und weist darauf hin, dass die Gütesicherung nicht nur für alle Boden-, Wasser und Luftfahrzeuge gilt, sondern auch für stationäre Anlagen und deren Energiespeicher.

Damit erweitert das neue RAL Gütezeichen die bereits geltenden gesetzlichen Vorschriften wie das Europäische Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf der Straße (ADR), das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) und DGUV-Vorschriften, die den Umgang mit Elektromobilität und Energiespeicher bereits seit Jahren festlegen. Mit dem RAL Gütezeichen Havarie Elektromobilität und Energiespeicher signalisieren Betriebe Auftraggebern wie beispielsweise Behörden und Versicherungen, dass sie auch in kritischen Situationen nachweislich kompetent, sicher und mehr als nur gesetzeskonform handeln.

Über die Sicherheit von Batterien hat die TU Graz ein Dossier verfasst.

Quelle: RAL | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH