Boviet Solar stellt neue n-Typ-Photovoltaik-Module vor

Auf der Fachmesse RE+25 in Las Vegas präsentiert Boviet Solar Technology neue Solarmodule. Das Unternehmen fertigt in Vietman und den USA.

Der Photovoltaik-Hersteller Boviet Solar Technology stellt im September auf der Fachmesse und Konferenz RE+25 in Las Vegas seine neuen Produktreihen von PV-Modulen auf Basis von n-Typ-Solarzellen vor. Die monofazialen PV-Module der Gamma Series und die bifazialen PV-Module der Vega Series fertigt Boviet Solar eigenen Angaben zufolge mit fortschrittlicher Technologie und aus langlebigen Komponenten unter strenger Qualitätskontrolle und hochtechnologischen Fertigungsprozessen. Mit n-Typ-Zellen, Halbschnitt-, Multi-Busbar- und Großzellen-Designs liefern diese Photovoltaik-Module hohe Leistungen, fangen mehr Licht ein und erzeugen mehr Energie.

Vier neue Photovoltaik-Module von Boviet Solar

In Las Vegas präsentiert das Unternehmen vier neue Photovoltaik-Module. Das Solar-Modul BVM7609M-XXX-H-HC-BF ist ein monofaciales n-Typ Modul mit einer Leistung von 435 Watt. Der Wirkungsgrad beträgt 22,28 Prozent, die Abmessungen 1722 x 1134 x 25 mm. Dabei wiegt das Solarmodul 20 kg.

Das Modell BVM7612M-XXX-H-HC-BFist ein bifaciales PV-Modul mit einer Leistung von 580 Watt. Es ist ein Single-Glass-Modul mit einer transparenten Rückseite. Der Wirkungsgrad liegt bei 22,25 Prozent. Bei Abmessungen von 2278 x 1134 x 35 mm kommt es auf 28 kg Gewicht.

In der Variante BVM8611M-XXXR-H-HC-BF-DG ist es ein bifaciales Doppelglasmodul mit 23,18 Prozent Wirkungsgrad und einer Leistung von 630 Watt. Die Abmessungen betragen 2382 x 1134 x 35 mm, das Gewicht 32,5 kg.

Das größte der neuen Photovoltaik-Module von Boviet Solar ist das bifaciale BVM8611M-XXX-H-HC-BF-DG mit 720 Watt Leistung 23,18 Prozent Wirkungsgrad. Bei Abmessungen von2384 x 1303 x 35 kommt das n-Typ-Modul auf 38 kg Gewicht.

„Wir freuen uns darauf, auf der RE+25 wieder mit unseren Partnern und Kunden in Kontakt zu treten und ihnen die neuesten Entwicklungen bei Boviet Solar vorzustellen“, sagt Sienna Cen, Präsidentin von Boviet Solar USA. „Von Neuigkeiten zu unseren Produktionsanlagen für PV-Module der Phase I und PV-Zellen der Phase II in den USA bis hin zu Durchbrüchen in den Bereichen Technologie, Produktinnovation und Fertigungskapazitäten.“ Boviet Solar ist ein BNEF-Tier-1-PV-Modulhersteller. Das Unternehmen ist als einer der zehn weltweit bankfähigsten PV-Modulhersteller von Wood Mackenzie und als einer der zehn weltweit finanziell stabilsten PV-Modulhersteller von Sinovoltaics ausgezeichnet. Die PV-Module von Boviet Solar sind seit 2019 in der PVEL Kiwa PV Module Reliability Scorecard als Spitzenprodukte bewertet.

Die RE+25 findet vom 8. bis 11. September in Las Vegas statt.

Quelle: Boviet Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH