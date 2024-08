Aiko in Tier-1-Solarmodulhersteller-Liste von BNEF aufgenommen

In ihrer Tier-1-Solarmodulhersteller-Liste benennen die Marktforscher von Bloomberg NEF Photovoltaik-Unternehmen, die strenge Kriterien erfüllen. In die Liste für das dritte Quartal 2024 ist nun auch der chinesische Hersteller Aiko aufgenommen worden.

Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Aiko hat die Aufnahme in die Tier-1-Solarmodulhersteller-Liste für das dritte Quartal 2024 der Marktforscher von Bloomberg NEF (BNEF) geschafft. Das BNEF-Tier-1-Ranking ist laut Unternehmen ein weltweit anerkannter Maßstab für Solarmodulhersteller. Von über 17.000 Solarunternehmen weltweit erreichen nur die besten 2 % diesen prestigeträchtigen Status.

Dabei ist die Tier-1-Solarmodulhersteller-Liste von BNEF eine unabhängige Klassifizierung, die finanzstarke und zuverlässige Hersteller von Solarmodulen identifiziert. Das Ranking basiert auf einer Reihe strenger Kriterien, darunter die Fähigkeit eines Unternehmens, Eigenmarkenprodukte aus eigener Herstellung für mindestens sechs verschiedene Solarprojekte zu liefern, die in den letzten zwei Jahren sechs verschiedene Geschäftsbanken regresslos finanziert haben. Dieser strenge Bewertungsprozess soll sicherstellen, dass nur die finanziell stabilsten und technologisch fortschrittlichsten Hersteller auf die Liste kommen.

Die Aufnahme von Aiko in die BNEF-Tier-1-Liste folgt auf eine Phase des signifikanten Wachstums und der Expansion, einschließlich des erfolgreichen Abschlusses mehrerer großer Solarprojekte in Europa. Aiko hat sein Know-how von dezentralen Solarlösungen auf Großflächenkraftwerke ausgeweitet und bietet umfassende, anwendungsbasierte Energielösungen. Ganz gleich, ob es sich um Solaranlagen auf Dächern für private und gewerbliche Zwecke oder um Projekte im Versorgungsmaßstab handelt. Dabei sollen die ABC-Module (All Back Contact) einen hohen Wirkungsgrad und eine hohe Langlebigkeit in verschiedenen Umgebungen und Anwendungen bieten. In der Tier-1-Anerkennung durch BNEF sieht Aiko einen Meilenstein, der dem Unternehmen zu neuen Möglichkeiten und Partnerschaften im Solarsektor verhelfen kann.

