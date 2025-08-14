Gründach-PV-Montagesystem von Schweizer senkt Ballastbedarf

Ein IFI-Windgutachten belegt, dass das Gründach-PV-Montagesystem MSP-FR green mit wenig Ballast auskommt und somit für Dächer mit limitierten statischen Reserven geeignet ist. Auch die optimale Planung der Photovoltaik-Anlage spielt für die Ballastierung eine wichtige Rolle.

Die Ernst Schweizer AG hat das Gründach-PV-Montagesystem MSP-FR green. Ein unabhängiges Windgutachten des Instituts für Industrieaerodynamik (IFI) hat laut Unternehmen ergeben, Dass das System für eine sichere Montage von Solaranlagen auf Gründächern signifikant weniger Ballast als vergleichbare Lösungen benötigt. Das senkt nicht nur den Material- und Zeitbedarf, sondern macht auch das volle Potenzial von Dächern mit limitierten statischen Reserven für die Photovoltaik nutzbar.

Denn die größte Hürde bei der Installation von Photovoltaik-Anlagen auf Gründächern ist oft die zusätzliche Last durch die Ballastierung. Gerade bei Bestandsbauten schränken begrenzte statische Reserven die Realisierbarkeit von PV-Projekten stark ein. Oftmals kann man Projekte gar nicht oder nur mit einer verkleinerten, weniger rentablen Solaranlagen-Größe verwirklichen.

Gründach-PV-Montagesystem MSP-FR green direkt auf Substrat montierbar

Mit dem Montagesystem MSP-FR green sollen sich nun leistungsstarke PV-Anlagen auch nachträglich auf Gründächern installieren lassen, wo dies zuvor kaum machbar war. Das Gründach-PV-Montagesystem lässt sich direkt auf standsicheren Substraten montieren, so dass man den bestehenden Aufbau nicht aufwendig und kostspielig entfernen muss.

Das neue Gründach-PV-Montagesystem basiert nicht nur auf seiner Konstruktion als Weiterentwicklung des Flachdachsystems von Schweizer, sondern auch auf einer guten Planung. Deswegen unterstützt Schweizer Installationsbetriebe mit professioneller Beratung und dem webbasierten Solar.Pro.Tool, um die Ballastierung projektbezogen zu optimieren. Wichtige Faktoren sind dabei unter anderem ein optimierter Randabstand, kompakte PV-Modulblöcke und die Platzierung des Wartungsgangs.

Ein geeigneter Randabstand zur Attika reduziert die Windlast signifikant. Er erfüllt als Wartungsgang einen zusätzlichen wichtigen Nutzen, zudem kann man ein Schienensicherungssystem wie das Alutax installieren. Kompakte Modulblöcke mit geschlossenen Anlagen-Layouts sorgen für eine bessere Lastverteilung. Auch ein Wartungsgang am First des PV-Montagesystems, reduziert den Ballastbedarf maßgeblich. Der Gehweg ist in Kürze auch in den normgeforderten Breiten von 500/600 mm durch Schweizer realisierbar.

„Das neue IFI-Gutachten ist eine wertvolle Bestätigung für die langjährige Entwicklungsarbeit, die in MSP-FR green steckt”, so Victor Stenz, Produkt Manager der Ernst Schweizer AG. „Es belegt, dass wir unseren Partnern eine technisch ausgereifte, sichere und vor allem wirtschaftliche Lösung bieten. So machen wir Photovoltaik fürs Gründach einfach.”

Quelle: Ernst Schweizer AG | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH