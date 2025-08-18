Otovo bietet Betreuung ehemaliger Zolar-Kund:innen mit Otovo Care an

Die Zolar GmbH und die Otovo GmbH bieten den ehemaligen B2C-Kunden von Zolar ein Angebot zur Betreuung ihrer PV-Anlagen an: Das Berliner Solarunternehmen Otovo will nun Haushalten mit Photovoltaikanlage von Zolar einen vereinfachten Einstieg in das Servicepaket Otovo Care ermöglichen.

„Uns war wichtig, dass unsere Kundinnen und Kunden auch nach unserem Strategieschwenk und Insolvenzverfahren eine verlässliche Betreuung für ihre Solaranlagen erhalten. Deshalb haben wir aktiv nach einem Partner gesucht, der über Erfahrung, Fachwissen und die notwendige Infrastruktur verfügt. Mit Otovo haben wir ein Unternehmen gefunden, das diesen Anspruch erfüllt und den Betroffenen nun ein umfassendes Serviceangebot macht“, sagt Torben Schwellnus, CEO von Zolar.

Service für bestehende Anlagen von Otovo

Otovo Care richtet sich an Eigentümer:innen von Solarstromanlagen, die eine Partner:in für Wartung, Fehlerdiagnose und Unterstützung im Garantiefall benötigen. Zu den Leistungen gehören unter anderem Online- und Telefon-Support, Fernwartung, Vor-Ort-Begutachtung bei Problemen und Abwicklung von Garantieansprüchen gegenüber Hersteller:innen. Otovo ist seit 2016 im Photovoltaik-Markt aktiv und betreut heute mehr als 30.000 Kund:innen in 13 europäischen Ländern.

„Es ist bedauerlich, wenn ein Anbieter den Markt verlässt, aber umso wichtiger ist es, dass wir füreinander und vor allem für die Kund:innen einspringen. Mit Otovo Care können wir ehemaligen Zolar-Kund:innen sofort wieder Sicherheit, Service und Verlässlichkeit bieten und so gemeinsam dafür sorgen, dass ihre Investition in saubere Energie langfristig wirkt“, sagt Andreas Thorsheim, CEO von Otovo.

Einfache Übernahme für Zolar-Kund:innen

Ehemalige Zolar-Kund:innen können ihre Betreuung unkompliziert zu Otovo Care übertragen und dort ein monatlich oder jährlich abgerechnetes Abonnement abschließen. Die Anmeldung erfolgt online über die Otovo-Webseite. Alle relevanten Anlagendaten werden sicher und direkt aus den bestehenden Zolar-Daten übernommen, ohne dass Kund:innen selbst technische Details beisteuern müssen. Für Anmeldungen bis zum 25. August 2025 erlässt Otovo ehemaligen Zolar-Kund:innen die einmalige Anmeldegebühr von 99 Euro.

Über die Otovo GmbH

Otovo ist ein europaweiter Marktplatz für Solaranlagen und Batterien zur Miete oder zum Kauf. Seit 2016 will das Berliner Unternehmen jeder Hausbesitzer:in einen einfach und erschwinglich ein solarbetriebenes Zuhause bieten. Der digitale Ansatz der Solarplattform ermöglicht es Kund:innen, schnell das beste Angebot für sich zu finden. Mithilfe eigener Technologie analysiert Otovo Dächer, verbindet sich mit lokalen Installateur:innen in Deutschland und sucht automatisch nach dem besten Angebot. Dadurch will Otovo flexible und transparente Preise garantieren.

Über die Zolar GmbH

Zolar wurde 2016 in Berlin gegründet. Das Climate-Tech hat sich 2024 von einer Anbieter:in von PV-Anlagen zu einer Technologie-Dienstleister:in für kleine und mittelständische Installateur:innen nachhaltiger Produkte entwickelt. Mit einer Plattform bietet Zolar lokalen Installateur:innen Zugang zu Softwarelösungen, um Prozesse effizienter, profitabler und kostengünstiger zu machen.

