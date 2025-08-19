Wechsel an der Spitze von Volkswind

Die CEO von der Volkswind GmbH und Leiterin der Division Wind bei Axpo, Katja Stommel, übergibt auf eigenen Wunsch per 1. November 2025 die Verantwortung an Klaus Heckenberger. Diplom-Ingieneur Heckenberger war zuletzt Geschäftsführer bei der Eurowind Energy GmbH.

Seit der Gründung von Volkswind in 1993 prägte Katja Stommel maßgeblich die Entwicklung des Unternehmens über drei Jahrzehnte. Volkswind zählte damals zu den Pionieren der Windenergie in Deutschland. Heute ist das Unternehmen Teil der Axpo Gruppe und hat als Windparkentwickler:in in Europa mit über 90 Windparks bereits über 1,6 Gigawatt (GW) nachhaltigen Strom entwickelt.

Zum Werdegang von Klaus Heckenberger

Mit Klaus Heckenberger übernimmt mit 15 Jahren Erfahrung in der Windenergie die Leitung der Division Wind und von Volkswind. Klaus Heckenberger ist Diplom-Ingieneur der Elektrotechnik (Universität Karlsruhe) und hat sich in Windenergietechnik und -management sowie Wasserstoff an der Universität Oldenburg weitergebildet. Seit 2010 ist er im Bereich Erneuerbare Energien mit Schwerpunkt Windenergie tätig – zuletzt als Geschäftsführer bei der Eurowind Energy GmbH, davor bei UKA Nord und Energiequelle. Auch hatte er verschiedene Führungsfunktionen im Bereich Telekommunikation bei Corning, Telia und Siemens inne.

Klaus Heckenberger tritt Anfang Oktober ein und übernimmt per 1. November 2025 die Verantwortung als Division Head Wind und CEO Volkswind. Katja Stommel wird die Übergabe während einer kurzen Übergangsfrist begleiten. Anschliessend will sie sich dem Family Office der Familie Stommel im Bereich «Land- und Forstwirtschaft» widmen.

Zum CEO-Wechsel bei Volkswind und Axpo

„Mit Katja Stommel verabschieden wir eine Unternehmerin, die die Erfolgsgeschichte der Windenergie innerhalb von Axpo über die letzten zehn Jahre geprägt hat. Dafür danken wir ihr herzlich“, sagt Andy Heiz, Leiter des Geschäftsbereiches Generation & Distribution und Deputy CEO von Axpo. „Gleichzeitig richten wir den Blick nach vorne: Windkraft ist ein zentrales Element des modernen Strommixes und trägt dazu bei, die Dekarbonisierung voranzutreiben. Mit Klaus Heckenberger gewinnen wir eine erfahrene Führungskraft mit großer Passion für Windenergie, die dieses wichtige Geschäftsfeld sowohl bei Axpo als auch bei Volkswind konsequent weiterentwickeln wird.“

Porträt von Katja Stommel, ausscheidende CEO – Foto: Volkswind GmbH

Über die Volkswind GmbH

Volkswind mit Hauptsitz in Ganderkesee bei Bremen und Tochtergesellschaften in Frankreich, Finnland und Rumänien plant, errichtet und betreibt Windparks in mehreren Ländern Europas. Gegründet wurde das Unternehmen 1993 und zählt damit zu den Pionieren im Bereich der Erneuerbaren Energien. Inzwischen hat Volkswind über 600 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 1.600 Megawatt (MW) errichtet. Seit 2015 gehört die Volkswind Gruppe zum Schweizer Energieunternehmen Axpo. In den nächsten Jahren plant das Unternehmen, einen weiteren konstanten Ausbau der Windkapazität.



Über die Axpo Group

Axpo ist die größte Schweizer Stromproduzentin, handelt mit Energie und vermarktet Solar- und Windkraft. Das Unternehmen hat mehr als 7.000 Mitarbeitende. Axpo will auf innovative Technologien setzen, um die sich wandelnden Bedürfnisse ihrer Kund:innen in über 30 Ländern in Europa, Nordamerika und Asien zu erfüllen.

Quelle: Volkswind GmbH / Axpo Schweiz | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH