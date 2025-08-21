CAV Partners und Wind 18 kooperieren beim Windenergie-Ausbau

Zwei erfahrene Akteur:innen der Erneuerbaren-Energien-Branche arbeiten nun zusammen: Die CAV Partners AG und die Wind 18 GmbH starten eine strategische Partnerschaft, um den Ausbau der Windenergie in Bayern zu beschleunigen.

CAV Partners ist Spezialist:in für nachhaltige Kapitalanlagen in Wind- und Photovoltaikprojekten aus Regenstauf. Wind 18 kommt aus Schwandorf und ist Expert:in für kommunale Windparks mit Bürgerbeteiligung. Nun unterzeichneten die Verantwortlichen die Verträge zu einer Zusammenarbeit. Gemeinsame Ziele sind, Windenergieprojekte in Bayern zur Baureife zu bringen und den Bau sowie später den laufenden Betrieb zu begleiten. Dabei liegt der Fokus auf einer aktiven Beteiligung von Kommunen, Bürger:innen, Gewerbe und lokalen Eigentümer:innen.

Stimmen aus den Führungsetagen

„Mit Wind 18 GmbH gewinnen wir einen Partner, der Bürger- und Kommunalbeteiligung auf Augenhöhe lebt – ideal passend zu unserem nachhaltigen Investmentansatz in Erneuerbare Energien“, so Hubertus Päffgen, Vorstand der CAV Partners AG und Leitung Projektentwicklung.

Richard Winderl, Geschäftsführer der Wind 18 GmbH, ergänzt: „Diese Partnerschaft verbindet unser kommunales Beteiligungsmodell mit der Investmentkraft und Erfahrung von CAV – so können wir gemeinsam echte Impact‐Projekte umsetzen.“

Gemeinsame Ziele und Stärken

Die Geschäftsführung der CAV Partners bringt jahrzehntelange Erfahrung in der Initiierung, Strukturierung und Verwaltung von Wind- und Solarprojekten ein – mit mehr als 300 Millionen Euro Bruttoinvestitionsvolumen und über 350 Anlagen in Europa. Unter Berücksichtigung der Geschäftsführung für Dritte verwaltet die CAV europaweit über 800 Millionen Euro an nachhaltigen Assets. Sie unterstützt dabei die Entwicklung von Erneuerbaren Energien und investiert in Projekte, die zu einem saubereren Klima beitragen und den Sektor für Erneuerbare Energien stärken.

Die Wind 18 GmbH bringt 25 Jahre Erfahrung im Bereich Erneuerbare Energien mit und verfügt über ein bewährtes, auf Partnerschaftlichkeit ausgerichtetes Beteiligungsmodell. Bei diesem führen Kommune, Bürger:innen und Wind 18 zusammen die Betreibergesellschaft. Das Unternehmen entwickelt und plant kommunale Windprojekte mit dem Ziel, die Energiewende lokal und bürgernah umzusetzen.

Eckpunkte der Partnerschaft

In Bayern ist der Ausbau der Windkraft bisher deutlich hinter anderen Regionen in Deutschland zurückgeblieben. Dies soll sich ändern. Ziel ist es, die Windenergie auszubauen, um die Versorgungssicherheit mit regenerativen Energien zu gewährleisten. Die Projektentwicklung erfolgt gemeinsam: Von der Standortwahl über Planung und Genehmigung bis hin zum operativen Betrieb.

Ausblick

Als regionale Partner:innen planen die CAV Partners AG und die Wind 18 GmbH in den kommenden Jahren den Ausbau von Windprojekten in Bayern zur Erzeugung von mehr als 300 Megawatt. Damit können im Jahr rund 220.000 Zwei-Personen-Haushalte mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 3.000 Kilowattstunden versorgt werden.

Über die CAV Unternehmensgruppe

Die Unternehmensgruppe der CAV (Clean, Assets & Values) gestaltet nachhaltige Kapitalanlagen für institutionelle und semiprofessionelle Investor:innen sowie ausgewählte Partner:innen am Kapitalmarkt. Zusätzlich zu ihrem Kerngeschäft hat die CAV seit 2021 auch die Realisierung eigener Photovoltaik-Projekte in Deutschland und Italien übernommen. Dabei liegt die Entwicklungsphase bis zur Baureife sowie der Bau der Anlagen und ihr nachhaltiger Betrieb innerhalb der firmeneigenen Kapitalanlagen. Seit dem Jahr 2022 übernimmt die CAV Unternehmensgruppe die kaufmännische Betriebsführung für die hauseigenen Anlagen. Zudem bietet sie diese europaweit auch externen Wind- und Solarfonds als Geschäftsführung an.

Über die Wind 18 GmbH

Die 2021 gegründete Wind 18 GmbH, ein Unternehmen mit Standorten in Schwandorf, Regensburg, Weiden und Bayreuth, hat sich auf die Planung, den Bau und den Betrieb von Windkraftanlagen mit kommunaler Beteiligung spezialisiert. Ein Ansatz, der sie in der Oberpfalz zu einer verlässlichen Partner:in für viele Gemeinden gemacht hat. Besonderen Wert legt sie darauf, dass die Kommunen nachhaltig von den Windpark-Projekten profitieren. Dies ist eine Form der Beteiligung, die so am Markt einzigartig sein soll.

Über das WIND 18 Beteiligungsmodell können sich die jeweiligen Gemeinden sowie auch die Bürger:innen, direkt an der Windpark Betreibergesellschaft beteiligen. Dies sichert ihnen Erträge aber auch vollständige Gesellschafter:innenrechte. Das maßgebliche Projektentwicklungsrisiko liegt bei WIND 18.

