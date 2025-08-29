ABO Energy und ITM Power: Partnerschaft bei Wasserstoff

ABO Energy und die britische Hydropulse - eine Tochter der ITM Power - wollen in Europa gemeinsam Elektrolyseure zur Wasserstoffproduktion errichten. Kunden der neuen Partnerschaft sind Industrieunternehmen.

ABO Energy ist eine strategische Partnerschaft mit Hydropulse eingegangen, einer neuen „Build-Own-Operate“-Tochtergesellschaft der britischen ITM Power. Wie Abo Energy mitteilte, umfasst das Geschäftsmodell von Hydropulse das Errichten, Besitzen und Betreiben von Elektrolyseuren.

ABO Energy bringe Kontakte zu potenziellen industriellen Abnehmern grünen Wasserstoffs, internationale Entwicklungserfahrung und Wasserstoff-Projekte in die Partnerschaft ein. Hydropulse leiste die Expertise beim Bau und Betrieb modularer, containerisierter Produktionsanlagen. Diese basierten auf der Elektrolysetechnik von ITM.

Durch die Bündelung von Entwicklungskompetenz und Kapitalinvestitionen in Wasserstoffanlagen wollen die beiden Unternehmen gemeinsam Mehrwert schaffen. So können sie Hydrogen-as-a-Service und Infrastructure-as-a-Service über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg anbieten – von grünen Elektronen bis zu grünen Molekülen.

ABO Energy und Hydropulse wollen ferner dezentrale Wasserstoffproduktionsanlagen an oder in der Nähe von Endverbraucherstandorten entwickeln. Diese Entwicklung beinhalte unter anderem Genehmigungen, Stromversorgung, Engineering, Bau und Betrieb.

Fokus auf Spanien und Finnland

Hydropulse werde dabei die Wasserstoffproduktionsanlagen bauen, besitzen und betreiben, während ABO Energy Energieversorgung und Entwicklung übernehmen wird. Dies ermöglicht Industriekunden den Zugang zu einer langfristig zuverlässigen Wasserstoffversorgung, ohne vorab Investitionen tätigen zu müssen.

Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit wird in Europa liegen, mit besonderem Fokus auf Spanien und Finnland, wo niedrige Strompreise die Produktion von grünem Wasserstoff besonders attraktiv machen. Vielversprechende erste Projekte mit einem kurzfristigen Kundenbedarf an grünem Wasserstoff wurden bereits identifiziert.

Dennis Schulz, CEO von ITM Power, sagt: „Es geht darum, den Marktzugang zu verbessern. Indem ABO Energy Standorte und Endabnehmer einbringt, können wir Projekte schneller realisieren und unsere Technologie in wiederkehrende Umsätze umwandeln. Unser modularer Ansatz in Kombination mit der Projektpipeline von ABO Energy ermöglicht einen pragmatischen Weg, um der Industrie bei der Reduzierung ihrer Emissionen zu helfen. Die Partnerschaft wird uns außerdem dabei helfen, neue Märkte zu erschließen.“

Karsten Schlageter, Geschäftsführer von ABO Energy, ergänzt: „Das ist ein Durchbruch für viele Wasserstoffprojekte. Wir können unseren Kunden nun eine Komplettlösung von der Entwicklung bis zum langfristigen Betrieb anbieten – und das ohne hohe Investitionskosten. Viele unserer Projekte sind bereits so weit entwickelt, dass wir zügig in die Umsetzung gehen können, sobald die Abnahme zugesagt ist. Mit Hydropulse an unserer Seite können wir unseren Kunden einen langfristig zuverlässigen Anlagenbetrieb mit einem starken Technologiepartner bieten. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, Projekte zu beschleunigen.“

Quelle: ABO Energy | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH