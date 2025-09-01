Elvah-Report zum öffentlichen Laden von E-Autos: Wettbewerb an Ladesäulen wächst

Die Zahl der Ladevorgänge in Deutschland ist im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2024 um rund 16 Prozent angewachsen. Laut Elvah-Report verschärft sich der Wettbewerb mit Preisaktionen, flexiblen Tarifen und dynamischen Preismodellen.

Der neue Elvah-Report I.2025 soll detaillierte Einblicke in den Markt für öffentliches Laden von Elektrofahrzeugen bieten. Trotz anhaltender Unsicherheiten in der E-Mobilitätspolitik und einer verhaltenen Entwicklung bei den Neuzulassungen vollelektrischer Fahrzeuge zeigt sich der deutsche Lademarkt auf Expansionskurs.

Im ersten Halbjahr 2025 ist sowohl die gesamt geschätzte Energiemenge auf 689 GWh als auch die Zahl der Ladevorgänge auf 29 Millionen Ladevorgänge weiter gestiegen. Das entspricht einer Steigerung von rund 16 Prozent gegenüber dem zweiten Halbjahr 2024. Gleichzeitig ist die Zahl der aktiven Ladepunkte in Deutschland im ersten Halbjahr um 21 Prozent auf über 211 000 gewachsen. Damit bestätigt sich der Trend der vergangenen Jahre: Das öffentliche Laden etabliert sich zunehmend als tragende Säule der Elektromobilität.

Berlin, Bremen und Hessen setzen mit Wachstumsraten zwischen 19 und 21 Prozent die stärksten Wachstumsimpulse. Hamburg bleibt Spitzenreiter bei den Ladevorgängen pro Kopf, während Nordrhein-Westfalen weiterhin den größten Einzelmarkt stellt. Am wenigsten stark entwickelten sich Thüringen, Sachsen und das Saarland.

Intensiver Wettbewerb und neue Preismodelle

EnBW behauptet im Schnelllade-Segment die Marktführerschaft, während Ionity und Aral Pulse mit Abstand folgen. Auffällig ist die Effizienz von Fastned und Ionity, die laut der Analyse von Elvah eine gute Auslastung erreichen und ihre Infrastruktur am besten ausnutzen. Im AC-Bereich prägen kommunale und regionale Versorger das Bild, ergänzt durch wachsende Aggregatoren, also Anbieter, die Ladepunkte verschiedener Betreiber unter einer gemeinsamen Plattform bündeln und vermarkten, ohne zwingend selbst Betreiber zu sein, wie Vaylens und Ladeverbund+.

Neben dem reinen Wachstum bleibt eine zentrale Herausforderung bestehen: Zahlreiche Standorte können keine tragfähige Auslastung vorweisen, was den Wettbewerb zwischen den Betreibern weiter verschärft. Preisaktionen, flexible Tarife und erste dynamische Preismodelle sind daher keine Ausnahme mehr, sondern beginnen, sich als strategische Instrumente im Markt zu etablieren. Immer mehr Betreiber experimentieren mit flexiblen Preisgestaltungen. Für die Ladesäulenbetreiber wird es laut Report entscheidend, ihre Standorte nicht nur technisch, sondern auch wirtschaftlich optimal zu nutzen.

Elvah-Report: Auch Europa macht beim öffentlichen Laden von E-Autos Tempo

Ein Blick über die Landesgrenzen zeigt, dass die Dynamik auch international ungebrochen ist. Besonders deutlich fällt der Anstieg der Ladevorgänge im ersten Halbjahr 2025 in Belgien (+45 Prozent) und den Niederlanden (+41 Prozent) aus. Fast alle betrachteten Märkte weisen ein deutliches Wachstum auf, was die europaweite Relevanz einer leistungsfähigen Ladeinfrastruktur unterstreicht.

Mit einem neuen Elvah-Market-Monitor will das Unternehmen künftig ein ergänzendes Produkt zur Verfügung stellen, das Marktentwicklungen kontinuierlich und datenbasiert abbildet. Die Plattform bündelt relevante Lademarktdaten in Deutschland in monatlicher Taktung, bereitet sie grafisch auf und stellt sie zusätzlich für individuelle Analysen zum Download bereit.

„Der öffentliche Lademarkt in Deutschland ist trotz politischer Unsicherheiten mit Dynamik ins Jahr 2025 gestartet. Auffällig ist die zunehmende Vielfalt an Preismodellen, die den Wettbewerb verändern könnten. Entscheidend wird sein, wie Betreiber ihre Strategien flexibel anpassen, um Standorte wirtschaftlich erfolgreich zu machen“, sagt Sören Ziems, Mitgründer und Managing Director von Elvah.

Der vollständige Elvah-Report I.2025 zum öffentlichen Laden von E-Autos steht unter diesem Link zum Download bereit.

Quelle: Elvah | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH