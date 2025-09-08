enercity: 200 Jahre positive Energie für Hannover

Seit zwei Jahrhunderten ist enercity Partner:in der Landeshauptstadt Hannover und versorgt Stadt und Menschen mit Energie. Heute treibt sie als kommunales Energieunternehmen den Weg zur Klimaneutralität voran – und feiert 200-jähriges Bestehen.

enercity hat die Stadt mit Technologie geprägt und die Daseinsvorsorge gesichert, vom Gaslicht über die Wasserversorgung bis hin zum Stromnetz und Fernwärmesystem. Inzwischen gehören auch Ladeinfrastruktur für Elektroautos, der Ausbau erneuerbarer Energien sowie Smart-Energy-Lösungen dazu.

Aurélie Alemany, Vorstandsvorsitzende der enercity AG, sagt:

„Wandel, Verantwortung und Innovation ziehen sich wie ein roter Faden durch unsere 200-jährige Geschichte. Heute bringen wir als Frontrunner diese Erfahrung zusammen mit technischer Exzellenz und digitaler Intelligenz in die nächste große Transformation ein: die Energie- und Wärmewende.“

Vom Gaslicht zum grünen Energiesystem mit enercity

Nach Gründung der Gasanstalt im Jahr 1825 nahm enercity als erstes Unternehmen auf dem europäischen Festland eine leitungsgebundene Gasbeleuchtung in Betrieb. Es folgten 1878 der Aufbau der zentralen Wasserversorgung. Dann kam das erste Elektrizitätswerk 1891. Und schließlich das Heizkraftwerk Linden 1962 als Startpunkt der Fernwärmeversorgung. Heute umfasst das Leitungsnetz rund 360 Kilometer – und ist Teil der Wärmewende in Hannover.

Oberbürgermeister Belit Onay gratuliert zum 200-jährigen Jubiläum und sagt:

„Seit 1825, als Hannover noch Residenzstadt war, begleitet enercity die Entwicklung unserer Stadt – innovativ, verantwortungsvoll und stets nah an den Menschen. Von der ersten Gasbeleuchtung auf dem europäischen Festland bis hin zur Wärmewende von heute. enercity war und ist immer am Puls der Zeit. Als verlässlicher Partner für Strom, Wasser, Wärme und für eine nachhaltige, klimaneutrale Zukunft.“

Anja Ritschel, Aufsichtsratsvorsitzende der enercity AG und Wirtschafts- und Umweltdezernentin der Landeshauptstadt Hannover, ergänzt:

„enercity ist die wichtigste Partnerin, um das Ziel der Klimaneutralität für die Landeshauptstadt zu erreichen.”

enercitys Verantwortung – damals und heute

enercity will das Energiesystem der Zukunft gestalten. Dazu investiert das Unternehmen in den kommenden Jahren mehrere Milliarden Euro in erneuerbare Energien, Wärmenetze und digitale Infrastruktur.

Dabei setzt enercity auch auf ökologische Innovationen, schafft nachhaltige Werte für Kultur und Sport und übernimmt gesellschaftliche Verantwortung. Das Unternehmen fördert die aktuelle Ausstellung „Love You For Infinity“ des Sprengel Museums, das Jazzfestival und die enercity Leinewelle. Es unterstützt die Erstliga-Basketball-Damenmannschaft TK Hannover Luchse und ist Sponsor:in beim Handball-Erstligisten Hannover Recken.

Gesellschaftliche Verantwortung heißt für das Unternehmen auch, die eigene Geschichte offen zu reflektieren. Zum Jubiläum legt enercity daher eine neue, umfassende Chronik vor. „enercity: 200 Jahre positive Energie“ beleuchtet zwei Jahrhunderte Energie- und Stadtgeschichte, dokumentiert technische Meilensteine und thematisiert dabei auch dunkle Kapitel. Der Einsatz von Zwangsarbeit in der NS-Zeit und die Rolle der städtischen Versorgungsbetriebe im Krieg werden aufgearbeitet.

Historische Bilder: 1930/1940er-Jahre Wasserkraftwerk Schneller Graben, links; 1961 Bau des Heizkraftwerks Linden, rechts – Fotos: enercity AG

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies gratuliert ebenfalls und sagt:

„enercity ist ein kommunal geprägter, zuverlässiger und innovativer Grundversorger, der die Bedürfnisse der Menschen, aber auch den Klimaschutz fest im Blick hat. Und darüber hinaus ein sehr wichtiger Arbeitgeber für Hannover und die gesamte Region.“

Zusammenfassung

Energieunternehmen enercity feiert Geburtstag: 200 Jahre Wandel

Sichere Daseinsvorsorge für die Menschen aus Stadt und Region Hannover

enercity als Gestalter:in der Energie- und Wärmewende für die Zukunft

Quelle: enercity AG | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH