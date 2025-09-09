Jackery und everHome kooperieren

Jackery Inc. startet eine Kooperation mit der everHome GmbH. Das Unternehmen will dadurch die Funktion seines neuesten All-In-One-Balkonkraftwerkspeichers HomePower 2000 Ultra erweitern.

Der Heimspeicher mit integriertem Wechselrichter ist ab sofort mit dem EcoTracker von everHome kompatibel. Außerdem integriert er die Verbrauchsüberwachung übersichtlich in die Jackery-App. Nutzer:innen profitieren von einer Echtzeit-Transparenz über Stromverbrauch, Erzeugung und Netznutzung. Dazu kommt eine automatisierte Verbrauchssteuerung, die den Eigenverbrauch optimiert und die Abhängigkeit vom Netz reduziert.

Stimmen aus den beiden Unternehmen zur Kooperation

Jackery und everHome sind überzeugt, dass nachhaltige Energie verfügbar, leicht verständlich und im Alltag nutzbar sein muss.

„Nach der Installation läuft das System automatisch – ohne manuelle Bedienung oder Energieplanung. Dank der Smart-Meter-Erfassung durch den everHome EcoTracker profitieren User unseres HomePower 2000 Ultra von einer intelligenten, sorgenfreien „0-Einspeise”-Lösung: Solarstrom wird optimal genutzt und die Abhängigkeit vom stetig teurer werdenden Netzstrom sinkt”, erklärt Stefan Jachmann, Country Sales Director DACH bei Jackery.

„Die Kopplung des EcoTracker mit dem HomePower 2000 Ultra zeigt eindrucksvoll, wie Digitalisierung und Energiewende Hand in Hand gehen, wenn zwei Firmen wie Jackery und everHome ihre Kräfte bündeln. Nutzerinnen und Nutzer erhalten nicht nur Daten, sondern echte Steuerungsmöglichkeiten – und das ohne technische Hürden oder die Installation durch einen Elektriker”, so Marcel Hülsmann, Head of Global Sales & Partnerships bei everHome.

Nachhaltig, einfach und nutzerzentriert

Beide Unternehmen setzen bei ihren Produkten auf eine einfache Installation, nahtlose Integration und benutzerfreundliches Design. Auf diese Weise wollen sie den Zugang zu grüner Energie und Smart-Home-Upgrades einfacher gestalten.

Der HomePower 2000 Ultra als DIY-System ist mit wenigen Handgriffen auch für Laien sofort einsatzbereit. Der EcoTracker haftet per Magnet am Stromkasten und liest Smart-Meter-Daten per Infrarot aus. Eine Neuverkabelung oder der Einsatz einer Elektriker:in ist nicht nötig. Die Daten werden drahtlos in die Jackery Home App übertragen und übersichtlich aufbereitet.

Anwender:innen behalten den Überblick darüber, wie viel Strom verbraucht, erzeugt oder ins Netz eingespeist wird. Und dies soll sekundengenau und auf ein Watt präzise erfolgen. Darüber hinaus ermöglicht das System eine intelligente Verbrauchssteuerung, um den selbst erzeugten Solarstrom optimal zu nutzen und die Stromkosten bestmöglich zu senken.

Details zum HomePower 2000 Ultra – All-In-One-Balkonkraftwerk

Mit dem DIY-Balkonkraftwerk bietet Jackery einen zwei Kilowattstunden (kWh) starken LiFePO4-Heimspeicher mit integriertem Wechselrichter, der auf bis zu acht kWh erweiterbar ist. Für Sicherheit sorgt neben dem nicht brennbaren LiFePO4-Akku ein intelligentes Brandschutzsystem mit Echtzeit-Risikoerkennung, Alarmmeldung und automatischer Brandbekämpfung.

Per App steuerbar, bietet das System bereits durch die Integration dynamischer Stromtarife die Möglichkeit, auch bei Regenwetter Stromkosten zu senken. Ab sofort vereinfacht die Kombination mit dem EcoTracker das smarte Energiemanagement des Jackery-Speichers und hilft, die Eigenverbrauchsquote des Solarstroms automatisiert zu erhöhen.

Jackery hat einen Stand auf der IFA 2025 Berlin, die noch bis einschließlich 9. September 2025 stattfindet.

Über Jackery

Jackery Inc. ist eine weltweite Anbieter:in mobiler und tragbarer Stromversorgung für Outdoor-Fans und mobile Verbraucher:innen. Im Jahr 2012 in Kalifornien, USA, gegründet, brachte das Unternehmen 2016 seine ersten tragbaren Outdoor-Stromstationen auf den Markt. Zwei Jahre später entwickelte es seine ersten tragbaren Solarmodule.

Über everHome

Die everHome GmbH ist ein deutsches Technologieunternehmen mit Sitz in Coesfeld. Das Unternehmen bietet eine Cloud-Plattform für die zentrale Steuerung von Geräten wie Heizungen, Beleuchtung und Rollläden sowie einen EcoTracker zur Echtzeit-Überwachung des Stromverbrauchs an. Grundlage ist die everHome CloudBox. Diese Box verbindet die Funk-Aktoren und -Sensoren verschiedener Hersteller:innen über das Internet. Ziel ist es, eine flexible und erweiterbare Smart-Home-Automatisierung zu ermöglichen.

Quelle: Jackery Inc. | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH