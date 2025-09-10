Enviria und Moon Power mit erfolgreichen Solarprojekten für Audi und Volkswagen

Die Enviria Energy Holding GmbH und die Moon Power Deutschland GmbH realisieren gemeinsam zwei Photovoltaikprojekte an Standorten von Audi und der Volkswagen Group Retail Deutschland (VGRD). Ziel ist es, lokal erzeugten Solarstrom für die Betriebsversorgung sowie die Elektromobilitätsinfrastruktur nutzbar zu machen.

Melchior Schulze Brock, CEO von Enviria, erklärt: „Unser Anspruch ist es, jede Immobilie in ein leistungsfähiges und autarkes Energiezentrum zu verwandeln – mit hoher Eigenversorgung, weniger Emissionen und voller Kontrolle über die vor Ort erzeugte Energie.”

Mit einer kombinierten Leistung von über 2 Megawatt-Peak liefern die Anlagen künftig rund 2,3 Millionen Kilowattstunden erneuerbare Energie pro Jahr und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Reduktion der CO 2 -Emissionen und zur nachhaltigen Transformation der Automobilbranche.

Dringlichkeit der Dekarbonisierung im Verkehrs- und Gebäudesektor

Der Verkehrssektor ist in Deutschland für etwa 20 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich und zählt damit zu den größten Emittenten (Umweltbundesamt, 2025). Laut Projektionen für das Jahr 2025 werden die Emissionen im Gebäudesektor bei etwa 100,5 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalente liegen (Treibhausgas-Projektionen 2025 – Ergebnisse kompakt), was bis zu 16 Prozent Anteil an den Gesamtemissionen in Deutschland umfasst.

Für das Erreichen der Pariser Klimaziele müssen die CO 2 -Emissionen im Verkehrs- und Gebäudesektor bis 2030 um mindestens 65 Prozent gegenüber 1990 sinken. Die Investitionen der deutschen Automobilindustrie, die bis 2029 auf rund 540 Milliarden Euro geschätzt werden, unterstreichen nicht nur die Dringlichkeit, sondern auch das Potential nachhaltiger Energieversorgungskonzepte für den Verkehrssektor (Verband der Automobilindustrie, 2025).



Um die Ziele zu erreichen, sind neben dem Ausbau von Elektromobilität auch Maßnahmen zur nachhaltigen Stromversorgung der Verkehrsinfrastruktur entscheidend.

Hier setzt die Zusammenarbeit von Enviria und Moon Power an:

Durch die Kombination von großflächigen Photovoltaikanlagen mit integrierter E-Ladeinfrastruktur schaffen die beiden Unternehmen zukunftsfähige Lösungen für den Ausbau der E-Mobilität in Deutschland. Gleichzeitig wird die Umweltbilanz durch vor Ort erzeugten Solarstrom verbessert.

Erste Projekte von Enviria und Moon Power bereits am Netz

Die ersten gemeinsamen Großprojekte wurden im Münchner Raum umgesetzt. Im Audi Gebrauchtwagen :plus Zentrum in Eching ging kürzlich eine Photovoltaikanlage in Betrieb. Die Anlage belegt etwa 7.000 Quadratmeter Modulfläche. Sie produziert knapp 1,8 Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom pro Jahr und soll damit etwa 852 Tonnen CO 2 jährlich einsparen.

Auch auf dem Audi Zentrum München wurde eine Solaranlage installiert und bereits in Betrieb genommen. Diese soll im Jahr etwa eine halbe Million kWh grüne Energie erzeugen. Dadurch sinkt die CO 2 -Bilanz des Standorts um 220 Tonnen pro Jahr. Zudem kann das Zentrum künftig 45 Prozent seines Energiebedarfs durch Eigenstromproduktion abdecken. So ergibt sich eine Gesamtleistung von über 2 Megawatt-Peak mit einer jährlichen Stromproduktion von etwa 2,3 Millionen Kilowatt-Stunden. An beiden Standorten der Audi München wurde DC-Schnellladeinfrastruktur installiert sowie E-Ladepunkte für das interne Prozessladen geschaffen. All dies wird mit vor Ort erzeugtem Solarstrom vom Dach versorgt werden.

Energielösungen für die Automobilindustrie

Die Zusammenarbeit von Enviria und Moon Power verbindet zwei komplementäre Bereiche, um maßgeschneiderte Energielösungen für Standorte der Automobilindustrie zu entwickeln.

Enviria-CEO Schulze Brock sagt: „In der Zusammenarbeit schaffen wir integrierte Energielösungen aus Solar und E-Ladeinfrastruktur, die konkrete wirtschaftliche und ökologische Vorteile für die Standorte schaffen. Dabei steht ein durchdachtes Gesamtkonzept im Vordergrund, das sich nahtlos in bestehende Strukturen einpassen lässt.“

Kilian Becker, Standortleitung von Moon Power, ergänzt: „Als ganzheitlicher Anbieter intelligenter Lade- und Energielösungen vernetzen wir Ladeinfrastruktur, Photovoltaik und Energiemanagement. Gemeinsam mit Enviria realisieren wir zukunftsfähige Projekte, die den Ausbau der Elektromobilität unterstützen und gleichzeitig die Energieeffizienz sowie die Klimabilanz an Standorten innerhalb sowie außerhalb des VW Konzerns nachhaltig verbessern.“

Beide Unternehmen wollen dazu beitragen, die Dekarbonisierung der Automobilbranche voranzutreiben. Weitere gemeinsame Projekte zur nachhaltigen Energieversorgung sind in Vorbereitung.

Zusammenfassung:

Gemeinsame Umsetzung von PV-Projekten durch Enviria und Moon Power zur Kombination von Photovoltaik und Ladeinfrastruktur an Automobilstandorten.

Anlagen im Raum München mit über 2 Megawatt-Peak versorgen Autohäuser von Audi und der VGRD (Volkswagen Group Retail Deutschland) künftig mit rund 2,3 Millionen Kilowattstunden Solarstrom pro Jahr und sparen dabei über 1.000 Tonnen CO 2 ein.

ein. Weitere Projekte zur nachhaltigen Energieversorgung in der Automobilbranche befinden sich aktuell in Planung.

Über Enviria

Die Enviria Energy Holding GmbH will Unternehmen einen einfachen Umstieg auf Solarstrom ermöglichen. Das Frankfurter Startup übernimmt sowohl die Finanzierung, Planung, Installation und den Betrieb von Solaranlagen als auch die Integration von Ladestationen und Energiespeichern. Unternehmen können die Anlagen kaufen oder mieten. Außerdem mietet Enviria Dächer, betreibt darauf Solaranlagen und verkauft grünen Strom. Mehr als 200 Mitarbeitende haben seit der Gründung im Jahr 2017 mehr als 500 gewerbliche Projekte umgesetzt.

Über Moon Power

Die Moon Power Deutschland GmbH ist eine Anbieter:in intelligenter Lade- und Energielösungen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Eching.

Quelle: Enviria Energy Holding GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH