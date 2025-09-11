BMW Group und E.ON starten erstes bidirektionales Kundenangebot in Deutschland

Gemeinsam launchen die BMW Group und die E.ON Energie Deutschland GmbH das erste kommerzielle Vehicle-to-Grid-Angebot (V2G) für Privatkunden in Deutschland. Durch bidirektionales Laden wird das Elektrofahrzeug, der BMW iX3, erstmals zu einem aktiven Bestandteil des Energiemarkts: Es kann nicht nur Strom aufnehmen, sondern bei Bedarf auch Energie ins Netz zurückspeisen.

Das neue Angebot markiert einen technologischen und marktseitigen Durchbruch, der Elektromobilität und Energiewende intelligent miteinander verknüpft. Damit macht es Elektrofahrzeuge als flexible Stromspeicher erstmals praktisch nutzbar.

Kostenfrei laden, System entlasten: So funktioniert das neue V2G-Angebot

Mit V2G profitieren Kund:innen vom bidirektionalen Laden, in dem die Hochvoltbatterie ihres neuen BMW iX3 über die BMW Wallbox Professional flexibel dem Stromnetz zur Verfügung steht. Die intelligente Steuerung erfolgt zusammen mit E.ON und einem speziell entwickelten V2G-Stromtarif, der das Zurückspeisen von Energie ins Netz ermöglicht.

Die zugrundeliegende Software haben beide Unternehmen gemeinsam entwickelt. Die Nutzung ist nicht nur einfach, sondern auch finanziell attraktiv. Kund:innen, die ihre Fahrzeugbatterie für das intelligente Laden und Entladen durch Anstecken zur Verfügung stellen, erhalten einen jährlichen Bonus von bis zu 720 Euro. Damit fahren sie jährlich bis zu 14.000 Kilometer kostenfrei und leisten gleichzeitig einen Beitrag zur Energiewende.

Stimmen aus von BMW und E.ON

Marc Spieker, Vorstand für Kundenlösungen bei E.ON:

„Was unsere Kundinnen und Kunden brauchen, ist ein verlässlich geladenes Fahrzeug – einfach, komfortabel und zu attraktiven Kosten. Gemeinsam mit BMW bringt E.ON Vehicle-to-Grid direkt zu den Menschen. Wir verbinden Ladekomfort mit spürbarem wirtschaftlichem Nutzen. Und ganz nebenbei kann jedes angeschlossene Fahrzeug dabei helfen, die Kosten des gesamten Energiesystems zu dämpfen.“

Dr. Joachim Post, Mitglied des Vorstands der BMW AG für Entwicklung:

„Mit der Neuen Klasse machen wir als BMW Group das Elektroauto zum aktiven Teil der Energiewirtschaft mit einem greifbaren Kundenmehrwert. Vehicle-to-Grid reduziert die Energiekosten unserer Kundinnen und Kunden, während sie gleichzeitig zur stabilen Energieversorgung beitragen.“

V2G als Schlüsseltechnologie für ein flexibles Energiesystem

Das neue V2G-Angebot koppelt die energiewirtschaftlichen Sektoren Verkehr und Elektrizität: Das Fahrzeug wird zum integralen Bestandteil eines virtuellen Speichersystems, das erneuerbare Energien besser integrieren kann und so das Energiesystem stützt.

Die Vorteile im Überblick

Einfach, fair und transparent:

Mit jeder angesteckten Stunde füllt sich das Bonuskonto und ist dabei jederzeit einsehbar. Es gibt keine Mindestverbindungszeit. Jede Minute, die der BMW iX3 angeschlossen ist, zählt und zusätzlich wird die zurückgespeiste Energie fair vergütet.

Mit jeder angesteckten Stunde füllt sich das Bonuskonto und ist dabei jederzeit einsehbar. Es gibt keine Mindestverbindungszeit. Jede Minute, die der BMW iX3 angeschlossen ist, zählt und zusätzlich wird die zurückgespeiste Energie fair vergütet. Kundenzentriert:

Kund:innen behalten die volle Kontrolle und können ihr Ladeziel so einstellen, dass ihr Mobilitätsbedürfnis jederzeit sichergestellt ist.

Kund:innen behalten die volle Kontrolle und können ihr Ladeziel so einstellen, dass ihr Mobilitätsbedürfnis jederzeit sichergestellt ist.

Intelligente Schutzfunktionen sorgen dafür, dass die Hochvoltbatterie immer in einem Optimum für die Lebensdauer gehalten wird.

Intelligente Schutzfunktionen sorgen dafür, dass die Hochvoltbatterie immer in einem Optimum für die Lebensdauer gehalten wird.

Hochvoltspeicher der Fahrzeuge unterstützen das Energiesystem bei einem Überangebot von Strom oder Erzeugungslücken. V2G unterstützt die Nutzung erneuerbarer Energien und senkt langfristig die Kosten des Energiesystems.

Markteinführung und strategische Weiterentwicklung

Langfristig ist geplant, das Produkt in eine Energieplattform zu integrieren, die die Ladeinfrastruktur, Photovoltaik, Wärmepumpen und Smart-Home- Systeme intelligent miteinander verbindet. Die strategische Partnerschaft zwischen BMW und E.ON legt den Grundstein für ein solches offenes, interoperables und kundenzentriertes System.

Zusammenfassung: E-Autos als aktive Teilnehmer:innen am Energiemarkt

Deutschlands erste Vehicle-to-Grid-Lösung kommt auf den Markt.

Kund:innen können jährlich für bis zu 14.000 Kilometer kostenfrei zu Hause laden.

Keine Beeinträchtigung der Batterielebensdauer.

Intelligentes Laden und Entladen stützt das Energiesystem und senkt langfristig die Kosten.

Quelle: BMW AG / E.ON Energie Deutschland GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH