Caeli Wind bei Husum Wind: Wie funktioniert Energiewende digital?

Auf der Husum Wind 2025 präsentiert Caeli Wind, wie der digitale Marktplatz den Ausbau von Windenergieprojekten beschleunigt – von der Flächenauktion bis zum genehmigungsreifen Projekt.

„Wer heute Windprojekte entwickelt, verliert zu viel Zeit in Nebenschauplätzen. Wir holen diese Projekte auf die digitale Überholspur – und bringen Geschwindigkeit, Reichweite und Sicherheit in den Markt“, sagt Heiko Bartels, Gründer und Geschäftsführer von Caeli Wind.

Von der Fläche zum Windpark

Seit Jahren steht die Husum Wind unter dem Motto Transforming Energy – und hier will Caeli Wind ansetzen: Das Berliner Unternehmen will zeigen, wie es den Zugang zu Windenergieprojekten durch digitale Lösungen grundlegend verändert. Mit seinem Marktplatz schafft Caeli Wind Tempo, Transparenz und Sicherheit – vom ersten Angebot bis zum unterschriebenen Gestattungsvertrag. Mit zwei Assetklassen adressiert Caeli Wind sowohl den Einstieg in neue Projekte als auch den schnellen Marktzugang zu genehmigungsreifen Vorhaben.

Übersicht der Klassen

Greenfield:

Digitale Auktionen verbinden Projektentwickler:innen und Flächeneigentümer:innen transparent und effizient.

Der strukturierte Marktplatz bietet Käufer:innen und Verkäufer:innen erstmals sicheren Zugang zu genehmigungsreifen Projekten.

2025 auch Ready-to-Build-Projekte

Seit Anfang 2025 ergänzt Caeli Wind sein Greenfield-Angebot um Ready-to-Build-Projekte. Damit eröffnet der digitale Marktplatz zwei neue Möglichkeiten: Investor:innen erhalten schnellen und strukturierten Zugang zu genehmigten Projekten, während Projektentwickler:innen ihre Pipeline gezielt verschlanken, Projekte im Ready-to-Build-Status veräußern und damit Liquidität schaffen können.

Über die Plattform erreichen beide Seiten mehr als 100 potenzielle Investor:innen und Projektentwickler:innen – in einem transparenten Prozess, der Ressourcen spart und die Marktattraktivität der Projekte erhöht. Das Ergebnis: höhere Sichtbarkeit für Projekte und eine bessere Auswahl für Käufer:innen. Auf der Husum Wind zeigt Caeli Wind, wie Transaktionen effizient, digital und gewinnbringend umgesetzt werden können.

Einblicke in den Marktplatz auf der Husum Wind

Am Mittwoch, 17. September 2025, um 11 Uhr, spricht Heiko Bartels im Rahmenprogramm der Husum Wind darüber, wie digitale Lösungen den Projektentwicklungsprozess von Windparkvorhaben entscheidend verkürzen.

Die Messe findet vom 16. bis 19. September 2025 in Husum statt. Am Stand von Caeli Wind (Halle 5/Stand 5B02) können Besucher:innen erleben, wie mit digitalen Prozessen, die Geschwindigkeit, Struktur und Verlässlichkeit in den Windkraftausbau gebracht werden kann.

Über Caeli Wind

Caeli Wind GmbH ist eine Online-Plattform zur Analyse und Vermittlung von Windpotenzialflächen. Das Unternehmen vernetzt Flächeneigentümer:innen, Projektentwickler:innen und Investor:innen und bietet diesen Beratung mit maßgeschneiderten Lösungen.

Quelle: Caeli Wind GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH