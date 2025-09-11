Nordex erhält Auftrag über knapp 48 MW aus Österreich

Die Nordex Group hat einen Auftrag von der KELAG Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft aus Österreich erhalten. Für den 47,6-Megawatt-Windpark Lavamünd liefert und errichtet die Nordex Group sieben Windenergieanlagen des Typs N163/6.X. Zusätzlich wurde ein Premium Servicevertrag über 25 Jahre abgeschlossen, der eine langfristige und zuverlässige Wartung der Anlagen sicherstellt.

Der Standort des Windparks befindet sich im südlichen Österreich, im Dreiländereck Kärnten-Steiermark-Slowenien. Er liegt auf einem bewaldeten Bergrücken mit Höhen zwischen 1.240 und 1.430 Metern.

Der Baustart des Projekts ist für Ende 2025 vorgesehen. Die Bauarbeiten erfolgen etappenweise, wobei die Errichtung und Inbetriebnahme der Windenergieanlagen für 2027 geplant sind.

Die N163-Turbinen werden über zwei unterschiedliche Nabenhöhen verfügen. Nordex installiert vier Anlagen auf 118 Meter hohen Stahlrohrtürmen. Drei weitere werden auf Hybridtürmen mit einer Nabenhöhe von 164 Metern errichtet.

Mehr als 40 GW beim Verkauf von Anlagen der Delta4000-Serie von Nordex

Im September 2017 ist die Delta4000-Plattform mit der Anlage des Typs N149/4.X eingeführt worden. Nun hat die Nordex Group weltweit mehr als 40 Gigawatt Delta4000-Turbinen verkauft. Diese Leistung entspricht 50 Prozent der seit Bestehen der Gruppe verkauften Anlagenflotte – und wurde ausschließlich in den zurückliegenden acht Jahren erzielt.

Die Delta4000-Serie bietet eine hohe Flexibilität, Leistung und Anpassungsfähigkeit an verschiedenste Windregime und sind weltweit im Einsatz.

Die Nordex SE ist auf der anstehenden Husum Wind 2025 vertreten.

Über Kelag

Die Kelag (Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft) ist eine Energiedienstleister:in in Österreich mit Sitz in Kärnten. Das Unternehmen ist in den Bereichen Strom, Wärme, Erdgas, E-Mobilität, Breitband und Infrastruktur tätig. Es setzt insbesondere auf den Ausbau erneuerbarer Energien wie Wasser, Wind und Photovoltaik.

Über Nordex Group

Die Nordex Group hat bisher insgesamt rund 57 Gigawatt Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert. Sie erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Milliarden Euro im Jahr 2024. Die Gruppe beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter:innen. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+. Die Turbinen sind auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt.

