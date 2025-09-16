Rolls-Royce liefert Strom-Großspeicher nach Litauen

Rolls-Royce liefert Batteriespeicher der Marke MTU Energypacks mit insgesamt 582 Megawattstunden Speicherkapazität und 291 Megawatt Leistung nach Litauen. Es ist der bisher größte Batterieauftrag für das Unternehmen.

Der litauische, auf erneuerbare Energien spezialisierte Energieversorger Ignitis Group hat Rolls-Royce für die Lieferung von Strom-Großbatteriespeichern der Marke MTU Energypack ausgewählt. Der Auftrag umfasst Anlagen mit einer Gesamtspeicherkapazität von 582 Megawattstunden und einer Gesamtleistung von 291 Megawatt, die ab dem Jahr 2027 zur Stabilisierung des Stromnetzes in Litauen beitragen sollen. Dies ist der bisher größte Strom-Großspeicher-Auftrag, den die Division Power Systems von Rolls-Royce erhalten hat. Dabei hat das Unternehmen mittlerweile MTU-Batteriespeicherlösungen für über 200 Projekte weltweit ausgeliefert.

Die Ignitis Group will die Batteriespeicher an drei Standorten aufstellen. Das sind die Windparks Kelmė und Mažeikiai sowie das Pumpspeicherkraftwerk Kruonis. „Ein wichtiger Bestandteil der Rolls-Royce-Lösung ist der inhouse entwickelte und auf unsere Batteriesysteme abgestimmte MTU EnergetIQ Manager. Dieses intelligente Steuerungssystem verwaltet nicht nur die drei Batterieparks, sondern auch die angeschlossenen Windparks und steuert sowohl die Stromversorgung als auch die -speicherung“, sagt Andreas Görtz, President Business Units Sustainable and Mobile Power Solutions bei Rolls-Royce Power Systems.

Die Strom-Großspeicher von Rolls-Royce sollen überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien speichern und ihn bei steigendem Bedarf wieder in das Stromnetz abgeben. Somit soll das System ausgeglichen und eine zuverlässige Stromversorgung gewährleistet werden. „Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien nimmt in Litauen zu, wodurch Batteriespeichersysteme zu einer wichtigen Garantie für Zuverlässigkeit werden. Sie machen das Netz flexibler, ermöglichen eine effiziente Nutzung grüner Energie und tragen dazu bei, auch bei starken Schwankungen die Stabilität aufrechtzuerhalten. Batteriespeichersysteme sind eine Schlüsselkomponente der Energiewende“, sagt Darius Maikštėnas, CEO der Ignitis Group.

Quelle: Rolls-Royce | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH