Neu: Gewerbespeicher von Solarwatt

Der Photovoltaik-Anbieter Solarwatt hat das Produktportfolio um Gewerbespeicher erweitert. Ein neues Planungs-Tool für gewerbliche Photovoltaik-Anlagen mit Speicher soll die Planung erleichtern.

Solarwatt bietet jetzt auch Gewerbespeicher und Speicherlösungen für industrielle Anwendungen an. „Mit den neuen Gewerbespeichern und den dazu passenden Wechselrichtern in einem All-in-One-System runden wir unser Portfolio im Commercial-Bereich ab. Wir sind damit ab sofort in der Lage, auch große Solarprojekte mit Speicher komplett aus einer Hand abzubilden”, sagt Solarwatt-CPO Peter Bachmann.

In einem, eigenen Angaben zufolge, sorgfältigen Auswahlprozess hat Solarwatt einen europaweit tätigen Partner für Commercial & Industrial-Speicher gewonnen. „Neben der Effizienz der Geräte, dem schlüssigen Sicherheitskonzept und der mehr als 10-jährigen Erfahrung im Gewerbebereich hat uns auch der starke regionale Support überzeugt, von dem zukünftig auch Solarwatt-Kunden profitieren können. Dazu zählt eine Unterstützung bei der Einrichtung und eine kostenlose Erstinbetriebnahme”, sagt Bachmann. Die Gewerbespeicher sind sowohl als AC- und DC-Hybridvariante erhältlich und man kann sie auch in bereits bestehende Energiesysteme integrieren. Zudem sollen die Systeme und einfach installierbar sein und man kann sie aufgrund des Sicherheitskonzepts auch im Freien ohne Überdachung installieren, was Installationskosten sparen soll.

Der AC-Gewerbespeicher von Solarwatt verfügt über eine Leistung von 125 Kilowatt (kW) sowie eine Kapazität von 261 Kilowattstunden (kWh). Das AC-System ist wassergekühlt, was höhere Energieströme ermöglicht. Der luftgekühlte DC-Hybridspeicher hat eine maximale Leistung von bis zu 60 kW sowie eine Maximalkapazität von bis zu 200 kWh. Bei beiden Systemen kann man bis zu zehn Geräte parallel schalten. Zudem sind die Gewerbespeicher notstromfähig und sie sollen Schutz vor Schäden durch Überhitzung und Feuer bieten. Die Energieflüsse der Gewerbespeicher verwaltet und überwacht ein Energiemanagement-System, das auch den Betrieb der netzgekoppelten Wechselrichter sowie die Eigenverbrauchsoptimierung der Gesamtanlage übernimmt. Auch die Einbindung dynamischer Stromtarife erfolgt über das Energiemanagement-System.

Neues Planungs-Tool von Solarwatt für gewerbliche Solaranlagen plus Gewerbespeicher

Zudem hat Solarwatt ein neues Planungs-Tool für gewerbliche Photovoltaik-Anlagen mit Speicher entwickelt. „Wir untersuchen über unser Tool das Lastprofil des Unternehmens und berechnen daraus die passende Anlagengröße und Kapazität des Batteriespeichers. Die Software simuliert auch wichtige Kennzahlen wie die Eigenkapitalrendite, den Unabhängigkeitsgrad sowie den Zeitpunkt, wann sich die Anlage amortisiert. Wir können darüber auch analysieren, ob die Speichernachrüstung bei Bestandsanlagen, Speicherdimensionierung für zukünftige Ladeinfrastruktur oder in Ausnahmefällen sogar ein Batteriespeicher ohne Solaranlage das richtige Mittel ist. Das gibt Unternehmen einen sehr guten Überblick darüber, was sie von ihrem Investment erwarten können“, sagt Bachmann.

Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH