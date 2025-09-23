Finanzierung und PV-Installateure: Reonic und Bees+Bears kooperieren

Die bei PV-Installationsbetrieben verbreitete Software Reonic enthält künftig auch Optionen zum Ratenkauf. Dazu kooperiert das Unternehmen mit Finanzanbieter Bees and Bears.

Der Softwareanbieter Reonic und das Berliner FinTech Bees & Bears schließen eine strategische Partnerschaft zur Finanzierung von Solaranlagen, Wärmepumpen und Batteriespeichern in Deutschland. Inhalt der Zusammenarbeit ist die Integration des Ratenkaufangebots von Bees & Bears direkt in die Reonic-Software. Damit stehe die Finanzierungsoption für über 1.000 lokale Fachbetriebe im Angebotsprozess zur Verfügung, die Reonic derzeit nutzen. Bislang haben nur große digitale Plattformanbieter Zugriff.

Die Installationsbetriebe, die Reonic nutzen, können ihren Kund:innen nun bei der Angebotserstellung eine Finanzierungslösung anbieten – digital und mit Echtzeit-Bonitätsprüfung. Staatliche Fördermittel werden automatisch berücksichtigt, die Auszahlung an den Fachbetrieb erfolge auf Wunsch vor oder nach der Installation.

Partnerbetriebe, die den Ratenkauf anbieten, verzeichneten im Schnitt 30-40% mehr Umsatz durch höhere Abschlussquoten. Endkund:innen profitieren von flexiblen Laufzeiten zwischen 1 und 25 Jahren, festen Zinssätzen und der Möglichkeit zur jederzeit kostenlosen Sondertilgung.

Während große digitale Plattformanbieter bereits standardmäßig Ratenzahlungen anböten, fehlte lokalen Betrieben bislang der Zugang zu vergleichbaren Lösungen in ihren eigenen Prozessen. Dabei realisierten sie den Großteil aller PV- und Wärmepumpeninstallationen in Deutschland. Wie groß der Bedarf an Finanzierung tatsächlich ist, zeige eine aktuelle KfW-Studie. Demnach können sich 40% der Haushalte Klimatechnologien ohne Ratenzahlung nicht leisten.

100 Mio. Euro an zusätzlichen Finanzierungstransaktionen

“Mit dieser Partnerschaft stärken wir die Chancengleichheit für lokale Betriebe“, sagt Marius Schondelmaier, Co-CEO von Bees & Bears. “Wir sehen täglich: Betriebe, die sich zukunftsfähig aufstellen möchten, müssen Ratenkauf-Optionen in ihren Vertriebsstrukturen anbieten.”

Reonic ist ein SaaS-Anbieter cloudbasierter Software für Installateure erneuerbarer Technologien in Deutschland und unterstützt Installationsbetriebe mit digitalen Lösungen für Planung und Angebotserstellung. Mit der Integration der Finanzierungsmöglichkeit von Bees & Bears entsteht nun ein nahtloser Vertriebsprozess: Planung, Beratung und Finanzierung. Betriebe müssen erstmals nicht zwischen verschiedenen Tools wechseln.

Die Ratenkaufplattform Bees & Bears verfügt über ein Finanzierungsvolumen von 500 Millionen Euro, bereitgestellt von einer führenden europäischen Bank. In den kommenden zwei Jahren erwarten beide Unternehmen durch die Partnerschaft bis zu 100 Millionen Euro an zusätzlichen Finanzierungstransaktionen.

“Wir schließen damit eine Lücke, die viele Betriebe bislang ausbremste”, erklärt Manuel Schneider, Geschäftsführer von Reonic. “Unsere Fachpartner erhalten Zugang zu einer vollintegrierten Lösung, die technische Planung und moderne Finanzierungsoptionen nahtlos verbindet.”

Quelle: Bees & Bears | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH