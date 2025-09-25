Starkes Interesse an Windenergie-Ausschreibung an Land im August

Großer Andrang bei der jüngsten Windenergieausschreibung für Kraftwerke an Land: Erst einmal zuvor in der Historie hatten Interessenten mehr Gebote bei einer Wind-Ausschreibung abgegeben als dieses Mal mit 5,7 Gigawatt (GW). Einen Zuschlag erhielten davon 3,5 GW.

Die Bundesnetzagentur hat bei der Ausschreibung für Windenergieanlagen an Land zum 1. August 2025 ein starkes Interersse registriert.

“Der Gebotstermin war erneut stark überzeichnet. Die eingereichte Gebotsmenge von mehr als 5,7 GW ist der bisher zweithöchste Wert in einer Ausschreibung. Die Zuschlagswerte sanken abermals gegenüber der Vorrunde” , sagt Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur.

Seit vier Gebotsrunden sinkende Zuschlagswerte

Bei einer ausgeschriebenen Menge von 3.443 Megawatt (MW) wurden 604 Gebote mit einer Gebotsmenge von 5.739 MW eingereicht. Im Ergebnis konnten 376 Gebote mit einer Zuschlagsmenge von 3.448 MW einen Zuschlag erlangen. 25 Gebote mussten vom Verfahren ausgeschlossen werden.

Die im Gebotspreisverfahren ermittelten Zuschlagswerte liegen zwischen 6,39 ct/kWh und 6,64 ct/kWh. Der durchschnittliche mengengewichtete Zuschlagswert sinkt gegenüber der Vorrunde (6,83 ct/kWh) weiter und liegt mit 6,57 ct/kWh deutlich unterhalb des Höchstwerts von 7,35 ct/kWh.

Die regionale Verteilung zeigt, dass die größten Zuschlags-Volumina auf Gebote für Standorte in Nordrhein-Westfalen (817 MW, 105 Zuschläge) und Niedersachsen (800 MW, 73 Zuschläge) entfielen. Das drittgrößte Volumen ergibt sich für Projekte in Brandenburg (609 MW, 89 Zuschläge). Dies ist der größte Umfang, der jemals in diesem Bundesland in einer Ausschreibung erreicht wurde.

Die BNetzA wird die aktualisierten Statistiken zu der Gebotsrunde innerhalb einer Woche nach Erteilung der Zuschläge veröffentlichen.

Die nächste Ausschreibungsrunde für Windenergieanlagen an Land findet am 1. November 2025 statt.

