PVT: Sunmaxx kooperiert mit E-Management-Entwickler Eplucon

Der Produzent von PV-thermischen Modulen, Sunmaxx, bietet seine Produkte künftig mit dem Energiemanagement-System von Eplucon an. Ergänzt wird die Konfiguration von Wärmepumpen von Ecoforest.

Die Unternehmen Eplucon und Sunmaxx gehen eine strategische Partnerschaft ein. Ziel sei die Verbindung von Photovoltaik-Thermie (PVT), Wärmepumpentechnologie und digitalem Energiemanagement, teilten die Unternehmen mit.

Die Hybridmodule des sächsischen Herstellers Sunmaxx liefern Strom und Wärme mit einem Gesamtwirkungsgrad von über 80 Prozent. Sie versorgen Wärmepumpen von Ecoforest, die mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 (Propan) arbeiten. Das Energiemanagement eControl von Eplucon ergänze nun die Technik. Es steuere den Strombezug, optimiere die Eigenversorgung und verteile die Energie flexibel im Gebäude.

„Wir liefern die Wärmequelle, Ecoforest die Wärmepumpe und Eplucon das Energiemanagement. Daraus entsteht eine Synergie, die unseren Kundinnen und Kunden ein energetisches Gesamtkonzept bietet – und das sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus ökologischer Sicht. Sole-Wasser-Wärmepumpen, ihre Energiequellen und das passende Management sind Technologien der Zukunft und wir verstehen uns als ihr Wegbereiter“, sagt Michael Gehenzig, Head of Sales bei Sunmaxx.

„Mit dieser Zusammenarbeit bieten wir Endkunden, Projektentwicklern und Energieversorgern eine zukunftsfähige Lösung für klimafreundliches Heizen und effiziente Stromnutzung”, ergänzt Oliver Demers, Geschäftsführer von Eplucon. “Die Verbindung von PVT, Wärmepumpentechnik und Energiemanagement ist ein wichtiger Schritt in Richtung sektorübergreifender Energieoptimierung.“

Die Partnerschaft unterstütze bei der Etablierung integrierter Gesamtsysteme für Wohn- und Gewerbeimmobilien. Sie erleichtere ferner den Umstieg auf eine regenerative und klimafreundliche Gebäudeversorgung.

Quelle: Sunmaxx PVT GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH