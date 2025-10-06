Energiegenossenschaft: Photovoltaik für Industriestandort Regensburg

Die Energiegenossenscahft BERR eG baut für ein Industrieareal in Regensburg eine 11 MW starke Solaranlage. Für die Unternehmen wird der Strombezug so günstiger. Bürger und Mitarbeitende können sich zudem beteiligen.

Die Energiegenossenschaft BERR eG baut in Regensburg eine Photovoltaikanlage, die einen Industriestandort in Regensburg versorgen soll. Wie die BERR mitteilte handelt es sich um das Energieareal Regensburg Ost (ERO). Die Photovoltaikanlage soll über eine Spitzenleistung von 11 Megawatt (MWp) verfügen und ab Sommer 2026 Strom für den Gemeinschaftsstandort von Aumovio, Schaeffler und Siemens liefern. Bürgerinnen, Bürger und Mitarbeitende der Unternehmen am Standort können sich über die Genossenschaft BERR eG direkt an dem Vorhaben beteiligen.

Das Projekt verbinde dabei Energiegewinnung mit Naturschutz. So werde die Fläche durch Schafbeweidung naturnah bewirtschaftet. Ein Gutachten bestätige zudem die ökologische Verträglichkeit. Die extensive Nutzung fördere die Bodenregeneration und schaffe Lebensräume für Insekten und Kleintiere.

Für die technische Umsetzung war die MaxSolar GmbH als Generalunternehmer verantwortlich. Die Anlage werde ferner aus bifazialen Photovoltaikmodulen bestehen und nutze Wechselrichter des deutschen Herstellers Kaco sowie Transformatoren von Siemens Energy.

Joachim Scherrer, Vorstandsvorsitzender der BERR eG, erklärt: “Es war ein langer Weg bis hierher und wir sehen den heutigen Tag als einen wichtigen Schritt für die im großen Stil umsetzbare Energiewende der Region Regensburg.”

Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer: „Das PV-Projekt ERO ist ein wichtiger Baustein im Rahmen unseres Green-Deal Regensburg.” Es trage erheblich zur nachhaltigen Entwicklung eines wichtigen High-Tech Gewerbe- und Industrieareals bei.

Die beteiligten Industriepartner unterstreichen die Bedeutung des Projekts für ihre Nachhaltigkeitsziele. “Die neue, dezentrale Energieversorgung ist ein klares Zeichen für nachhaltiges Handeln. Wir verbinden Umweltschutz mit wirtschaftlicher Effizienz und schaffen so eine moderne Infrastruktur, die unseren Standort stärkt“, sagt Alexandra Bornemann, Standort- und Werkleiterin Aumovio Regensburg. Aumovio ist ein Spinn-Off des Reifenherstellers Continental.

Axel Kagerer, Standortleiter Siemens Gerätewerk Regensburg: Wir„werden mit dem nachhaltigen Strom aus der PV-Anlage am Standort Regensburg wirtschaftlicher. Viele verbinden Nachhaltigkeit mit höheren Kosten. Bei uns verbessert es die Kostenposition des Standorts.“

Quelle: BERR eG | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH