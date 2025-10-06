Regionaler PV-Anbieter Sungrade in der Insolvenz

Das Photovoltaik-Unternehmen Sungrade hat beim Amtsgericht Neu-Ulm die Zahlungsunfähigkeit erklärt. Insolvenzverwalter Pluta führt die Geschäfte vorerst weiter und sucht nach Investoren.

Das Günzburger Unternehmen Sungrade Photovoltaik hat Insolvenz angemeldet. Das Amtsgericht Neu-Ulm ordnete am 2. Oktober 2025 die vorläufige Verwaltung über das Vermögen der Gesellschaft an und bestellte Florian Zistler von der Pluto Rechtsanwalts GmbH zum vorläufigen Insolvenzverwalter.

Der Geschäftsbetrieb des regionalen Anbieters von Solaranlagen werde in vollem Umfang fortgeführt, teilte Pluta mit. Die bestehenden Aufträge werden weiter erfüllt. Die Gehälter der 26 Beschäftigten seien dabei über das Insolvenzgeld für drei Monate gesichert.

Das Unternehmen sehe sich mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, die in den vergangenen Jahren in der gesamten Photovoltaikbranche spürbar geworden sind. Dazu zählten Material- und Lieferantenthemen, zunehmender Preisdruck sowie schwankende Marktbedingungen. Diese Faktoren hätten letztlich zu Liquiditätsproblemen geführt.

Der vorläufige Insolvenzverwalter Florian Zistler von Pluta erklärt: „Wir verschaffen uns derzeit einen Überblick über die Lage. Mit den Verantwortlichen habe ich bereits Gespräche geführt und die Mitarbeiter über die Situation informiert. Unser Ziel ist es, den Geschäftsbetrieb zu erhalten. Hierfür werden wir sämtliche Optionen prüfen.“ Der Verwalter erhalte im Verfahren Unterstützung von dem Wirtschaftsjuristen Dennis Stroh. In den kommenden Wochen werde das Pluta-Team Gespräche mit potenziellen Investoren führen.

Die beiden Geschäftsführer Stefan Sommerer-Wagner und Ralf Prestin sagen: „Die Entscheidung der Insolvenzanmeldung ist uns nicht leichtgefallen, aber es gibt keine Alternative. Wir hoffen, dass eine zukunftsfähige Lösung möglich ist.“

Die Sungrade Photovoltaik GmbH mit Sitz in Günzburg sei ein regionaler Anbieter von Solaranlagen. Das Unternehmen begleite seine Kunden von der Beratung über die Installation bis hin zu Service und Support. Zum Angebot gehörten Lösungen aus Photovoltaik, Batteriespeicher, Wallbox und Cloud-Technologie. Mit insgesamt rund 3.000 installierten Photovoltaikanlagen in den vergangenen zehn Jahren zähle Sungrade zu den etablierten Experten für Solarenergie in der Region.

Quelle: Pluta | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH