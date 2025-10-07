Nordex: Aufträge über 300 MW von WPD und aus der Ukraine

Vertriebserfolge für Nordex: bei den Hamburgern gingen unlängst Aufträge für Windenergieanlagen über mehr als 300 Megawatt ein. Betreiber WPD bestellte 127 MW für deutsche Projekte, die Okko Group 189 MW für Vorhaben in der Ukraine.

Windturbinenproduzent Nordex vermeldet zwei größere Aufträge über zusammen mehr als 300 Megawatt (MW). Wie das Hamburger Unternehmen mitteilte, hat der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, WPD, 21 Turbinen für sechs Projekte in Deutschland bei der Nordex Group bestellt. Die Aufträge mit einer Gesamtleistung von über 125,7 MW schlössen jeweils ein Premium-Service für die Wartung der Anlagen über einen Zeitraum von 15 Jahren vertraglich ein.

Die Aufträge des langjährigen Kunden umfassten die Lieferung von sechs Anlagen des Typs N163/6.X, elf Turbinen des Typs N149/5.X, zwei N163/5.X-Anlagen sowie zwei Anlagen des Modells N133/4.8. Diese Windenergieanlagen sind für Windparks in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt vorgesehen. Die Auslieferung und Installation der Turbinen für die jeweiligen Projekte ist für die Jahre 2026 und 2027 geplant.

Zudem berichtet Nordex über Aufträge aus der Ukraine über 189 MW. Besteller ist die OKKO Group für zwei Projekte in dem osteuropäischen Land. Ab Mitte 2026 werde die Nordex Group 32 N163/5.X-Turbinen mit einem reduzierten und speziell zugeschnittenen Logistik- und Installationsumfang liefern. Die Verträge umfassen zudem den Service der Anlagen über 20 Jahre.

Die N163/5.X-Turbinen seien für zwei Projekte mit jeweils 94,4 MW im Westen der Ukraine vorgesehen. Die Anlagen liefert die Nordex Group als Kaltklimaversionen; sie werden auf 125 Meter hohen Stahlrohrtürmen installiert.

Quelle: Nordex SE | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH