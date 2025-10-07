Suncatcher: Finanzierung für förderfreie PV und Speicher

Die Berliner Suncatcher hat für zwei geplante PV-Kraftwerke und Batteriespeichersysteme am Fremdkapitalmarkt eine Fonds-Finanzierung von 12 Mio. Euro erhalten. Das Vorhaben sieht sich auch ohne Förderung aus der Innovationsausschreibung wettbewerbsfähig.

Der Berliner Projektentwickler Suncatcher hat Fremdkapital eingeworben für Photovoltaikanlagen mit Batteriespeichern, die ohne Förderung aus der Innovationsausschreibung auskommen. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich um eine vom französischen Amiral Gestion-Fonds bereitgestellte Finanzierung in Höhe von zwölf Millionen Euro. Diese soll dazu dienen, zwei PV-Kraftwerke mit einer Spitzenleistung von 22 Megawatt (MW) sowie Batteriespeichersysteme mit 16 Megawattstunden (MWh) Kapazität in Sachsen-Anhalt zu bauen. Außerdem soll die Finanzierung zum Anschub zweier weiterer Hybrid-Anlagen im gleichen Bundesland dienen. Sie kommen auf eine PV-Leistung von 19 MW und eine Batterie-Kapazität von 13 MWh.

Der Baubeginn ist im vierten Quartal 2025 geplant. Es sei ferner eines der ersten hybriden PV/Speicher-Vorhaben dieser Art und Größenordnung in Deutschland, das ohne eine Förderung aus der Ausschreibung der Bundesnetzagentur auskommt. Dies zeige die zunehmende Wirtschaftlich- und Finanzierbarkeit solcher Vorhaben.

„Die erfolgreiche Strukturierung dieser Finanzierung ist ein wichtiger Meilenstein für die Umsetzung unserer Strategie, skalierbare, integrierte Projekte im Bereich erneuerbare Energien zu realisieren. Sie unterstreicht sowohl die Bankfähigkeit als auch die Marktnachfrage nach flexiblen Infrastrukturen, die Solarstromerzeugung mit Speicherlösungen kombinieren“, kommentierte Jurek Meemken, Geschäftsführer von Suncatcher.

„Die Finanzierung solcher kombinierter Projekte stellt den deutschen Bankensektor vor erhebliche Herausforderungen. Diese Fazilität für kombinierte PV- und BESS-Projekte sendet ein klares Signal an den deutschen Markt. Wir freuen uns, Suncatcher bei dieser wegweisenden Transaktion unterstützt zu haben, und sind stolz darauf, unsere Strukturierungskompetenz bei innovativen Finanzierungslösungen unter Beweis stellen zu können“, fügte Alexander Enrique Kuhn, geschäftsführender Gesellschafter der finanzbegeleitenden Capcora, hinzu.

