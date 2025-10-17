Ein neues Tool kann qualitativ berechnen, welchen Einfluss der Klimawandel auf den Ertrag von Windparks hat. Auf Kundenwunsch kann Geo-Net auch quantitative Auswirkungen ermitteln und standortspezifische Ertragsprognosen mit verschiedenen Klima-Szenarien durchführen.

Die Geo-Net Umweltconsulting GmbH bietet Kunden einen kostenlosen Erstcheck zur Untersuchung des Einflusses des Klimawandels auf den Ertrag ihrer Windparks an. Die Climate Change Signal Database WebGIS-Anwendung umfasst eine Untersuchung klimawandelbedingter Änderungssignale energieertragsrelevanter Parameter für Europa.

In den letzten Jahren kam verstärkt die Frage auf, wie der Klimawandel den Energieertrag der Windparks im Laufe ihrer Betriebsperiode beeinflussen wird. Und auch der Standard für einen gut geführten Windpark mit direkter finanzieller Bürgerbeteiligung des Bundesverbandes Windenergie von November 2022 fordert, dass man künftige Entwicklungen wie der Klimawandel im Rahmen der Erstellung von Wind- und Ertragsgutachten berücksichtigen sollte. Für eine Prognose, wie sich der Einfluss des Klimawandels auf die meteorologischen Variablen und damit auf den Ertrag von Windparks auswirken wird, hatte Geo-Net deshalb eine eigene Dienstleistung in ihr Produktportfolio aufgenommen.

Höhenwindänderungen durch Klimawandel beeinflussen Ertrag von Windparks

Die WebGIS-Anwendung liefert nun für Europa qualitative Maße rund um klimawandelbedingte Änderungssignale im Höhenwind für verschiedene Klimaszenarien, um eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie sich der Klimawandel auf die Windgeschwindigkeit und damit auf den Energieertrag eines Windparks während der Betriebszeit auswirken könnte.

Auf Kundenwunsch kann die Geo-Net-Umweltconsulting GmbH die quantitativen Auswirkungen ermitteln und standortspezifische Ertragsprognosen unter der Berücksichtigung verschiedener Klima-Szenarien durchführen. Dies kann sowohl als Zusatzmodul im Rahmen der Erstellung eines Windgutachtens oder als Stand-Alone-Variante erfolgen.

Die in der WebGIS-Anwendung dargestellten Daten basieren auf einem Ensemble von regionalen Klimaprojektionen der Cordex-Initiative, hier EURO-Cordex. Geo-Net hat die Änderungssignale im Höhenwind zwischen den Cordex-Daten aus einem jeweils 20-jährigen Referenz- und einem Zukunftszeitraum unter der Annahme eines konstanten Bias für drei verschiedene Klimaszenarien untersucht. Um den Bereich, in dem Änderungen zu erwarten sind, einzugrenzen und damit Modellunsicherheiten in den Cordex-Daten zu berücksichtigen, stellt das Modell jeweils neben den Ensemble-Mitteln auch das 15 % und 85 % Perzentil sowie eine Unsicherheit und eine Signifikanz dar.

Die Ertragsprognose unter Berücksichtigung des Klimawandels basiert auf einer Kopplung der Änderungssignale für die ertragsrelevanten Parameter aus den Regionalklimamodellen der Cordex-Initiative mit dem erprobten und stets weiterentwickelten CFD-Modell FITNAH-3D. Die Berechnungen kann das Unternehmen weltweit durchführen, in der WebGis-Anwendung beschränkt sich die Darstellung jedoch zunächst auf den europäischen Raum.

Eigenschaften der neuen WebGIS-Anwendung

Qualitative, kostenneutrale Übersicht klimawandelbedingter Änderungssignale im Höhenwind für Europa

Cordex-Daten für drei verschiedene Klimaszenarien, Wahlmöglichkeit zwischen den Datensätzen

Auf Klick öffnet sich ein Fenster mit einer Zusammenfassung der standortspezifischen Daten

Auf Anfrage quantitative standortspezifische Auswirkungen

Quelle: Geo-Net | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH