Next2Sun: Senkrechte Photovoltaik am Flughafen Frankfurt eingeweiht

Eine 2,8 Kilometer lange senkrecht montierte Photovoltaik-Anlage von Next2Sun hat am Flughafen Frankfurt den Betrieb aufgenommen.

Herzstück des Projekts sind 37.000 senkrecht installierte Solarmodule, die auf der Technologie von Next2Sun basieren. Die Anlage soll künftig jährlich bis zu 17,4 Millionen Kilowattstunden Grünstrom produzieren.

Die Next2Sun Gruppe ist Pionier bei vertikaler Photovoltaik. Sie hat für die PV-Anlage am Flughafen Frankfurt nicht nur die Systeme geliefert, sondern hat als Generalunternehmer auch die Anlagen errichtet und die Projektverantwortung übernommen.

Flexible Technologie von Next2Sun

Heiko Hildebrandt, CEO bei Next2Sun, betont deshalb auch die besondere Bedeutung des Projektes: „Diese Anlage zeigt eindrucksvoll, wie skalierbar unsere vertikale Photovoltaik-Technologie ist. Sie lässt sich flexibel in unterschiedlichste Infrastrukturen integrieren – vom Verkehrssektor bis zur Landwirtschaft. Mit jedem neuen Projekt schaffen wir die Grundlage für eine systemdienliche und zukunftsfähige Energieversorgung.“

Die vertikale Bauweise der Next2Sun-Anlage ermöglicht eine flächeneffiziente Integration in bestehende Infrastrukturen. Das minimiert oftmals Nutzungskonflikte mit anderen Flächenbedarfen. In Flughafennähe gilt auch die weitgehende Unmöglichkeit von Blendeffekten als Pluspunkt von vertikalen PV-Anlagen.

Bedarfsgerechtes Erzeugungsprofil

Dank der Ost-West-Ausrichtung der Module wird Sonnenenergie vor allem in den Morgen- und Abendstunden gewonnen. Damit ergänzt die Anlage konventionelle, dachmontierte PV-Systeme, die ihre höchste Leistung zur Mittagszeit erzielen, ideal. Durch die Kombination beider Technologien entsteht ein ausgewogenes Erzeugungsprofil, das eine stabile und bedarfsgerechte Stromversorgung über den gesamten Tagesverlauf hinweg sicherstellt.

Auch ökologische Aspekte wurden bei der Umsetzung berücksichtigt: Die Bauphasen hat Next2Sun in Abstimmung mit lokalen Naturschutzvorgaben geplant. Sie orientierten sich an Brut- und Setzzeiten, um die sensiblen Grünflächen des Flughafens zu schützen.

Flughafen will mit PV “treibhausgasneutral” werden

Mit der Next2Sun-Technologie setzt der Flughafen Frankfurt (Fraport) neue Maßstäbe für die Integration erneuerbarer Energien in komplexe Verkehrssysteme. Die gewonnene Energie fließt vorrangig in die Terminalklimatisierung und die E-Fahrzeugflotte. Die Flughafengesellschaft kommt mit der Photovoltaik-Anlage ihrem Ziel näher, bis spätestens 2045 den Status Net Zero zu erreichen, also treibhausgasneutral zu arbeiten. Womit freilich nicht die startenden und landenden Flugzeuge gemeint sein können, deren Klimabilanz auf einem anderen Blatt steht.

Gemeinsam mit Kaweh Mansoori, Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum, legte Fraport-Vorstandsvorsitzender Stefan Schulte heute den Schalthebel in einer Transformatorstation um. Damit hat er die Gesamtanlage symbolisch in Betrieb genommen.

„Die heutige Inbetriebnahme ist ein Meilenstein in Richtung unseres Klimaschutzziels Net Zero. Die breite Aufmerksamkeit, die diese neuartige Anlage in der ganzen Welt auf sich gezogen hat, bestätigt uns auch in unserem Ansatz, mutig voranzugehen und neue Wege zu beschreiten, die den Weltluftverkehr sicher in eine nachhaltige Zukunft führen“, betont Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG.

Next2Sun als Vorreiter senkrechter Photovoltaik

Next2Sun gilt als Erfinder der vertikal installierten, bifazialen Photovoltaik. Diese Technologie ermöglicht eine antizyklische Stromerzeugung – insbesondere in den Morgen- und Abendstunden. Sie trägt so zu einer besseren Netzstabilität und geringerem Speicherbedarf bei. Auf Basis der patentierten Anlagentechnologie hat das Unternehmen eine breite Produktpalette entwickelt. Darunter sind das vertikale Agri-PV-System, das eine doppelte Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen ermöglicht, und der Solarzaun, mit dem Next2Sun vor allem auf Einfamilienhausbesitzer zielt. Das Unternehmen verweist auf über 60 MWp an realisierten Projekten sowie mehr als 100 Mitarbeitende an seinen Standorten in Deutschland, Österreich, Polen und Japan.

Quelle: Next2Sun | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH