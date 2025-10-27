Envision Energy stellt skalierbare Energiespeicherplattform Gen 8 vor

Envision Energy hat auf seinem Tech Day in Peking die skalierbare Energiespeicherplattform Gen 8 vorgestellt. Die neue Generation soll mit höherer Energiedichte, modularer Bauweise und geringeren Betriebskosten den Einsatz von Großspeichersystemen flexibler und wirtschaftlicher machen.

Mit der Gen 8 führt Envision Energy (Envision) eine weiterentwickelte Plattform ein, die auf dem modularen Design der Vorgängergenerationen aufbaut. Sie kombiniert die hohe Energiedichte der neuen 750+ Amperestunden (Ah)-Zelle mit einem kompakten 10-Fuß-Modul. Dadurch lassen sich Konfigurationen von 6 Megawattstunden (MWh) bis über 12 MWh pro Einheit realisieren. Projektentwickler:innen können so das Verhältnis zwischen Fläche, Laufzeit und Kosten flexibel anpassen.



Die kompakte Bauweise erleichtert Transport und Installation. Jede Einheit wiegt unter 29 Tonnen und kann daher auch in Regionen mit strengen Transportbeschränkungen eingesetzt werden. Der modulare Aufbau ermöglicht den Einsatz kleinerer Krane oder mehrerer gleichzeitiger Hebevorgänge. Laut Envision reduziert das die Installationszeit um bis zu 30 Prozent.

Sicherheit und Effizienz im Fokus

Das Brandschutzkonzept der Gen 8 setzt auf ein mehrstufiges Schutzsystem von der Zelle bis zur Systemebene. Der Hilfsstromverbrauch soll um 12 Prozent sinken. Optimierte Algorithmen und dynamisches Balancing sorgen dafür, dass die Batterien mit maximal nutzbarer Kapazität betrieben werden.



Jede Einheit basiert auf Hochleistungszellen mit 750+ Ah. Sie benötigen rund 26 Prozent weniger Stellfläche als typische 4-Stunden-Systeme und verlängern durch höhere Effizienz die Lebensdauer der Anlage. Envision beziffert die Wirtschaftlichkeitssteigerung auf einen um 1 Prozent höheren internen Zinsfuß (IRR) bei einem 100-Megawatt-Projekt im Vergleich zur 5-Megawattstunden-Basislösung.

Intelligente Steuerung und vorausschauende Wartung

Das Steuerungssystem der Gen 8 integriert SCADA-, EMS- und Hybrid-PPC-Lösungen in eine gemeinsame Plattform. Mithilfe von Cloud-basiertem Flottenmanagement und maschinellem Lernen lassen sich Betrieb, Wartung und Erträge optimieren. Frühwarnsysteme erkennen thermische oder elektrische Abweichungen, um Ausfälle zu vermeiden.

Neues PCS-Design für hohe Verfügbarkeit

Mit der Gen 8 stellt Envision auch eine neue 10-Megavoltampere-Konfiguration vor, bestehend aus vier parallel gekoppelten 2,5-MW-PCS-Einheiten. Das Design erhöht die Ausfallsicherheit und reduziert das Geräuschniveau auf ≤ 55 Dezibel(A). Das System ist für Temperaturen von –30 bis +55 Grad Celsius ausgelegt und erfüllt die Schutzstandards IP55 und C5.

Die Gen 8 Scalable Platform verbinde technische Exzellenz mit praktischer Anpassungsfähigkeitt, so Kevin Huang, Senior Vice President und President der Energy Storage Product Line bei Envision Energy. Die Plattform sei keine Einzelanlage, sondern eine „komplette Lösungsfamilie“, die Kunden Flexibilität und hohe Zuverlässigkeit biete.

Quelle: Envision Energy | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH