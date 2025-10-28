EGAT beauftragt Andritz mit Modernisierung des Wasserkraftwerks Srinagarind

Die Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) hat die Andritz-Gruppe mit der Erneuerung zweier Pumpspeichermaschinensätze im Wasserkraftwerk Srinagarind beauftragt. Der Auftrag im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich soll die Effizienz und Zuverlässigkeit des Kraftwerks langfristig sichern.

Das Wasserkraftwerk Srinagarind liegt am Fluss Kwai Yai in der Provinz Kanchanaburi und zählt zu den größten Anlagen Thailands. Mit einer installierten Gesamtleistung von 720 Megawatt trägt es wesentlich zur Grundlastversorgung, Spitzenlastabdeckung und Netzstabilisierung bei. Bereits in einem früheren Projekt hatte Andritz die Francismaschinensätze der Anlage modernisiert.

Neue Pumpturbinen und Generatoren

Der aktuelle Auftrag umfasst die Lieferung, die Montage und die Inbetriebnahme von zwei neuen 180-Megawatt-Pumpturbinenmaschinensätzen sowie den zugehörigen Motorgeneratoren, elektromechanischen Komponenten und Hilfssystemen. Gefertigt werden die Komponenten an Andritz-Standorten in Indien, unterstützt durch das internationale Engineering-Netzwerk des Unternehmens. Ziel der Erneuerung ist ein langfristig effizienter und zuverlässiger Betrieb der Maschinensätze.

Langjährige Partnerschaft mit EGAT

EGAT betreibt mehr als 50 Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 16.000 Megawatt und ist auch in den Nachbarländern aktiv. Andritz ist seit über 50 Jahren in Thailand vertreten und hat Projekte umgesetzt, die rund die Hälfte der installierten Wasserkraftleistung des Landes ausmachen. Der neue Auftrag unterstreicht die Marktposition des Unternehmens und die enge Zusammenarbeit mit EGAT.

Andritz-Gruppe

Der internationale Technologiekonzern Andritz liefert Anlagen, Ausrüstungen, Serviceleistungen und digitale Lösungen für verschiedenste Industrien. Dazu gehören Zellstoff und Papier, Metall, Wasserkraft und Umwelt. Die 1852 gegründete, börsennotierte Gruppe mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 280 Standorten in über 80 Ländern.

Andritz Hydropower

Andritz Hydropower ist ein weltweiter Anbieter von elektromechanischen Ausrüstungen und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke. Basierend auf 185 Jahren Erfahrung und einer weltweit installierten Leistung von 489 Gigawatt bietet das Unternehmen Lösungen für neue und bestehende Wasserkraftwerke.

Quelle: Andritz AG | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH