Sunovation erhält Zulassung für rahmenlose BIPV-Module

Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) hat der Sunovation GmbH die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für rahmenlose PV-Fassadenelemente erteilt. Damit können gebäudeintegrierte Photovoltaik-Fassaden künftig einfacher geplant und umgesetzt werden.

Zulassung vereinfacht Einsatz gebäudeintegrierter Photovoltaik

Mit der abZ entfällt für Sunovation-Module die bislang notwendige, vorhabenbezogene Bauartgenehmigung. Das erleichtert die Planung und beschleunigt die Umsetzung von Photovoltaikfassaden in Neubau- und Sanierungsprojekten. Die Zulassung regelt auch den mechanischen Eigengewichtsabtrag. Die PV-Elemente müssen nicht mehr umgreifend, sondern nur aufliegend befestigt werden. Das ermöglicht ein einheitliches, flächiges Fassadenbild.

Rahmenlose BIPV-Module für vorgehängte hinterlüftete Fassaden

Die rahmenlosen Glas-Glas-Module von Sunovation werden rückseitig mit Metallprofilen versehen und lassen sich an handelsübliche Systeme für vorgehängte hinterlüftete Fassaden (VHF) anbringen. Durch die rahmenlose Ausführung entsteht eine homogene Glasfassade für individuelle Rasterungen bis hin zu großformatigen, geschosshohen Elementen.

Sunovation fertigt seine BIPV-Module in Deutschland und bietet vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten: variable Größen, Glasaufbauten, Oberflächenstrukturen, Farben und Befestigungsarten. Damit lassen sich architektonisch anspruchsvolle Solarfassaden umsetzen.

Brandschutz und Langlebigkeit bestätigt

Laut Sunovation zeichnet sich der spezielle Modulaufbau durch hohe Langlebigkeit und Brandsicherheit aus. Die Module erreichen die höchste Brandkategorie ihrer Klasse und sind damit auch für Gebäude der Kategorien 4 und 5 zugelassen. Planer:innen, Bauherr:innen und ausführende Betriebe profitieren von verkürzten Genehmigungsverfahren, vereinfachter Planung und bestätigten Sicherheitsstandards.

Hintergrund: BIPV als Teil der Gebäudehülle

Bei der gebäudeintegrierten Photovoltaik (Building Integrated Photovoltaics, BIPV) übernehmen PV-Module zugleich architektonische und energetische Funktionen. Sie werden direkt in die Gebäudehülle eingebunden als Fassade oder Überdachung. Neben Energieerzeugung spielen Design und Passgenauigkeit eine Rolle. Moderne BIPV-Systeme ermöglichen heute farbige und strukturierte Glasoberflächen, die sich harmonisch in die Architektur einfügen.

