Sunny Tripower X 60: Neuer Photovoltaik-Wechselrichter für Gewerbeanlagen von SMA

Der neue Wechselrichter von SMA verfügt über ein integriertes Energiemanagement, eine hohe Flexibilität durch fünf MPP-Tracker und erfüllt aktuelle Cybersicherheitsstandards.

Mit dem neuen Sunny Tripower X 60 bringt der deutsche Photovoltaik-Wechselrichterhersteller SMA ein neues Gerät auf den Markt. Der Solar-Wechselrichter ist speziell auf die Anforderungen gewerblicher PV-Anlagen abgestimmt. Das neue Gerät soll über flexible Einsatzmöglichkeiten verfügen und auf Dächern, Carports oder in Freiflächenprojekten zum Einsatz kommen. „Der Sunny Tripower X 60 ist das Ergebnis eines intensiven Austauschs mit unseren Installateuren. Dieser neue Wechselrichter kombiniert integriertes Energiemanagement, hohe Flexibilität durch fünf MPP-Tracker und höchste Cybersicherheitsstandards“, sagt Marcus Spickermann, Executive Vice President Home and Business Solutions bei SMA.

Der neue Photovoltaik-Wechselrichter liefert bis zu 60 kW Leistung bei 400 V AC und ist für Hochstrom-Solarmodule und bifaziale PV-Module geeignet. Das Gewicht des Wechselrichters beträgt 50,5 kg. Eine werkzeuglose DC-Verkabelung, das Design für die Wandmontage und eine intuitive Inbetriebnahme über die SMA-360°-App sollen die Installation erleichtern. Über SMA Speedwire soll sich der Wechselrichter auch in bestehende Systeme wie Speicherlösungen, Ladeinfrastruktur für E-Mobilität und Energiemanagement integrieren lassen.

Die integrierte System-Manager-Funktion ersetzt den SMA Data Manager M für bis zu fünf Wechselrichter und einen Energiezähler. Somit ist laut Hersteller keine weitere Hardware notwendig. Gleichzeitig wird die zentrale Steuerung und das Monitoring über das Sunny Portal ermöglicht. Funktionen wie ShadeFix, I-V Generator Diagnose und Smart Connected sollen eine ertragsorientierte Betriebsweise und die Wartung und das Monitoring unterstützten.

In puncto Sicherheit soll der Sunny Tripower X 60 aktuelle Anforderungen erfüllen. SMA ArcFix schützt vor Lichtbögen, die integrierte Fehlerstromüberwachung sorgt für zusätzliche Betriebssicherheit, und die Cyber Sicherheitsstandards entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Das Gerät ist nach EN50549 sowie VDE-AR-N 4105/4110 zertifiziert.

Der Sunny Tripower X 60 ist ab sofort in der DACH-Region sowie in Belgien, den Niederlanden, Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien bestellbar. Weitere Länder folgen Anfang 2026.

Quelle: SMA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH