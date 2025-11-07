Energiedienstleister EGC kauft Baywa-Nahwärme-Tochter EDL

Der Energiedienstleister EGC kauft Baywa EDL, eine auf den Betrieb von Biomasse-Heizungsanlagen und Nahwärmenetzen spezialisierte Tochtergesellschaft von Baywa. Damit ergänzt EGC seine bisherigen Schwerpunkte in den Bereichen Wärmepumpe und Photovoltaik.

Die Baywa AG verkauft eine weitere Beteiligung, um die Schulden abzubauen. Der Energiedienstleister EGC aus Düsseldorf übernimmt die Baywa Energie Dienstleistungs GmbH (EDL) für einen zweistelligen Millionen-Betrag. Den Vollzug der Transaktion erwarten die Unternehmen für Ende 2025 erwartet. Diese ist laut Baywa ein weiterer Schritt hin zu einer Transformation des Konzerns hin zu den Kerngeschäftsfeldern Agrar, Agrartechnik, Baustoffe sowie Mobilität und Wärme.

Baywa EDL ist eine auf den Betrieb von Biomasse-Heizungsanlagen und Nahwärmenetzen spezialisierte Tochtergesellschaft von Baywa mit Sitz in München. Das Unternehmen besteht seit 2009. Es betreibt an 52 Standorten Wärmeerzeugungsanlagen, die vorwiegend Holzpellets und Hackschnitzel verfeuern und jährlich rund 51.200 MWh Wärme erzeugen. Baywa EDL betreut eine breite Kundenbasis – insbesondere Kommunen und öffentliche Auftraggeber. Die Projektstandorte befinden sich vor allem in Bayern. Dabei deckt das Unternehmnen die gesamte Wertschöpfungskette entlang der Planung und Konzeption, dem Betrieb und der Wartung sowie Messung, Abrechnung und Materialbeschaffung ab.

Mit dem Erwerb von Baywa EDL will EGC seine Präsenz in Bayern stärken und ist damit in allen wesentlichen Regionen Deutschlands vertreten. Gleichzeitig erweitert EGC sein Technologieportfolio im Bereich Biomasse. Das Angebot der Baywa EDL ergänzt die bisherigen Schwerpunkte von EGC im Bereich Wärmepumpen und Photovoltaik. Besonders die starke Verankerung von Baywa EDL im kommunalen Sektor soll EGC neue Wachstumsperspektiven und Referenzprojekte für weitere Regionen eröffnen.

Quelle: Baywa | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH