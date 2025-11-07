Photonische Strukturen sollen Solarzellen mit stark verbesserten Eigenschaften ermöglichen. Ein internationales Forschungsteam um den Freiburger Photovoltaik-Forscher Stefan Glunz erhält eine Förderung vom Europäischen Forschungsrat (ERC) für die Erforschung dieser neuen Solarzellen.

Der Photovoltaik-Forscher Stefan Glunz erhält einen Synergy Grant des Europäischen Forschungsrates (ERC). Mit Synergy Grants fördert der ERC internationale interdisziplinäre Forschungsteams, deren Arbeiten die Kriterien wissenschaftlicher Exzellenz erfüllen und vielversprechende Ergebnisse erwarten lassen. In diesem Jahr hat der ERC von 712 eingereichten Anträgen 66 für eine Förderung ausgewählt, darunter die Solarzellen-Forschung der Universität Freiburg.

Das Projekt „UltimatePV – Ultimative Photovoltaics“ von Stefan Glunz hat zum Ziel, die moderne Solarzelle neu zu denken und eine künftige Generation ressourcenschonender Photovoltaik-Technologien mit höchsten Umwandlungseffizienzen zu entwickeln. Durch den Einsatz photonischer Strukturen will er die optischen Eigenschaften der Solarzellen stark verbessern und den Materialverbrauch um das Zehnfache reduzieren. In den so entstehenden ultradünnen Solarzellen erhöht sich die Konzentration der Ladungsträger deutlich – dies ermöglicht es, mithilfe energieselektiver Kontakte die vom Licht angeregten Ladungsträger zu extrahieren, bevor sie einen Teil ihrer Energie durch Thermalisierung verlieren. „Solche neuartigen Solarzellen könnten künftig Wirkungsgrade weit über dem heutigen Stand der Technik ermöglichen und wesentlich zur Energiewende beitragen“, sagt Glunz.

Internationaler Verbund

Glunz ist Professor für Photovoltaische Energiekonversion am Institut für Nachhaltige Technische Systeme (INATECH) der Universität Freiburg und leitet den Forschungsbereich Photovoltaik am Freiburger Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE. Ebenfalls an dem Projekt beteiligt sind Christoph Ballif von der EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne) aus der Schweiz und Stéphane Collin vom Nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung (CNRS) in Paris. Daneben wird das Projekt durch Partnerinstitutionen wie das Fraunhofer ISE, das Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique (CSEM), das Center for Nanoscience and Nanotechnology (C2N) und das Institut Photovoltaïque d’Île-de-France (IPVF) unterstützt. Das Projekt wird vom ERC mit knapp zehn Millionen Euro gefördert, davon gehen 3,35 Millionen Euro an die Universität Freiburg.

