Sunbeam Supra: Neues Photovoltaik-Montagesystem für große Solarmodule

Sunbeam B.V. stellt sein neues Flachdach-Montagesystem Supra auf der Solar Solutions Düsseldorf vor. Der Hersteller hat es gezielt für Solarmodule mit einer Fläche von bis zu 3 Quadratmetern optimiert.

Sunbeam B.V., niederländischer Hersteller von PV-Unterkonstruktionen, hat das neue Photovoltaik-Montagesystem Supra auf den Markt gebracht. Nachdem das Deutsche Institut für Bautechnik im letzten Jahr die gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst hat, darf man in Deutschland Solarmodule nun mit einer Fläche von bis zu 3 m² ohne Genehmigung auf Wohn- und Industriedächern installieren. Sunbeam hat sein PV-Montagesystem Supra gezielt auf diese Entwicklung hin optimiert.

Dank einer Vormontage sollen sich die Montagezeiten verkürzen. Vier erfahrene Monteure können laut Hersteller mit Sunbeam Supra bis zu 200 Solarmodule pro Stunde installieren. Die Vormontage erfolgt in sozialen Werkstätten in Utrecht. Dadurch unterstützt Sunbeam die Arbeitsintegration von Menschen mit Handicap und lokale Arbeitsplätze.

Solarmodul-Flächen einer Größe von bis zu von 50 × 50 m kann man mit Supra durch Klickverbindungen aufbauen, die die thermische Längenausdehnung des Stahls aufnehmen. Diese Bauweise soll weniger getrennte Flächen benötigen, für zügige Montageabläufe sorgen und einen optimalen Ballasteinsatz unterstützen. Die 50 × 50 m-Flächen resultieren aus der Verbindungstechnik und der Aufnahme thermischer Bewegungen.

Bei einem Wechsel von 1,76-m- auf 2,3-m-Photovoltaik-Modullänge lässt sich laut Hersteller mit der gleichen Anzahl Supra-Komponenten bis zu 30 % mehr PV-Modulfläche je m² realisieren. Dies steigert die Flächeneffizienz, reduziert Handgriffe und die Montagezeiten auf dem Dach.

Das Supra-Photovoltaik-Montagesystem ist ab sofort über Sunbeam und Vertriebspartner erhältlich. Interessierte Installateure und Projektentwickler können sich direkt an das Team von Sunbeam wenden.

Sunbeam ist vom 3. Vom 4. Dezember 2025 auf der Messe Solar Solutions Düsseldorf mit dem Stand F10 vertreten.

Quelle: Sunbeam | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH