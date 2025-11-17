Mieterstrom: Vivawest und einhundert kooperieren bei PV-Strom

Die Vivawest Wohnen GmbH will ab 2026 Mieter:innen mit Mieterstrom aus eigenen Photovoltaikanlagen versorgen. Die einhundert Energie GmbH übernimmt dabei Belieferung und Kundenservice.

Kooperation für grünen Mieterstrom ab 2026

Vivawest und einhundert haben eine langfristige Partnerschaft für Mieterstrom vereinbart. Mieter:innen sollen künftig Strom von den Dächern ihrer Wohngebäude beziehen können. Die Kooperation ist Teil der Klimaschutzstrategie von Vivawest.

Laut Uwe Eichner, Vorsitzender der Vivawest-Geschäftsführung, hat die Umsetzung wegen komplexer regulatorischer Rahmenbedingungen länger gedauert. „Ab Januar 2026 können wir unsere Mieter beliefern – und die Preisersparnis gegenüber dem Grundversorger wird deutlich über den gesetzlich geforderten zehn Prozent liegen“, so Eichner.

Zuständigkeiten der Kooperation klar geregelt

Vivawest übernimmt Planung und Installation der Photovoltaik-Anlagen. Die Tochtergesellschaft Skibatron Mess- und Abrechnungssysteme GmbH verantwortet Finanzierung und Betrieb. einhundert steuert Messstellenbetrieb, Netzabstimmung und die Versorgung der Wärmepumpen mit Mieterstrom aus den PV-Anlagen. Zudem kümmert sich das Kölner Unternehmen um die Belieferung der Mieter:innen und den gesamten Kundenservice.

Für einhundert-Geschäftsführer Ernesto Garnier zeigt die Kooperation, „dass Mieterstrom auch in großem Maßstab funktionieren kann“. Ziel sei es, den gesamten Gebäudebestand von Vivawest langfristig mit grünem Strom zu versorgen.

Beitrag zur Vivawest-Klimastrategie bis 2045

Die Umstellung startet in allen Bestandsgebäuden mit PV-Anlagen. Mieter:innen können durch einen Anbieterwechsel zu einhundert ihre Stromkosten senken. „Damit setzen wir einen weiteren wichtigen Baustein unserer Klimaschutzstrategie um“, sagt Dr. Rainer Fuchs, Bereichsleiter Strategie bei Vivawest.

Bis 2045 wollen die Partner:innen das Mieterstromangebot sukzessive erweitern. Der PV-Anlagenbestand von Vivawest soll auf rund 8.000 Systeme mit etwa 140 MWp installierter Leistung wachsen. Mit dem lokal erzeugten Mieterstrom sollen dann rund 40.000 Mieter:innen versorgt werden.

Quelle: Vivawest Wohnen GmbH / einhundert Energie GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH