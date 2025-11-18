Solarpark Oberthal: Green FOX Energy startet Bau der 7-MWp-Photovoltaikanlage

Die Green FOX Energy GmbH hat in Oberthal im Landkreis St. Wendel mit dem Bau eines Solarparks mit rund 7 Megawattpeak Leistung begonnen. Die Netzinbetriebnahme ist für das zweite Quartal 2026 geplant.

Solarpark Oberthal unterstützt regionale Stromerzeugung

Der neue Solarpark Oberthal soll jährlich etwa 7.700 Megawattstunden Strom erzeugen. Nach Angaben des Unternehmens reicht das für mehr als 2.200 Haushalte. Zuständige Netzbetreiberin ist die VSE Verteilnetz GmbH.

„Unser neuer Solarpark in Oberthal wird dazu beitragen, das Ziel des Landkreises St. Wendel, erster CO₂-neutraler Landkreis des Saarlands zu werden, zu erreichen“, sagt Tobias Aulich, Geschäftsführer von Green FOX Energy.

Wirtschaftlichkeit und Netzdezentralisierung

Green FOX Energy entwickelt, baut und betreibt in Deutschland Projekte aus Solar- und Windenergie. Wie Geschäftsführer Sven Meißner sagt, verbinden solche Anlagen mehrere Ziele: „Solarparks wie hier in Oberthal und anderen Standorten helfen, die Energiewende voranzutreiben, das Stromnetz zu dezentralisieren und funktionieren zugleich auch aus wirtschaftlicher Perspektive – für uns als Investor ebenso wie für die Verbraucher.“

Mit dem Solarpark Oberthal erweitert das Unternehmen seinen Bestand an Photovoltaikanlagen und investiert weiter in den Ausbau dezentraler Erzeugungskapazitäten.

Bedeutung für nationale Klimaziele

Der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch in Deutschland lag 2024 bei 54,4 Prozent (2023: 52,9 Prozent). Mehr als die Hälfte des hierzulande verbrauchten Stroms stammte damit erneut aus erneuerbaren Quellen wie Photovoltaik, Windkraft, Biomasse und Wasserkraft.

Die Bundesregierung verfolgt bis 2045 das Ziel der Klimaneutralität. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023) sieht dafür vor, den Anteil von Ökostrom bis 2030 auf 80 Prozent zu erhöhen und den Stromsektor bereits 2035 vollständig klimaneutral zu gestalten. Um diese Ziele zu erreichen, müsse sich die erneuerbare Stromerzeugung bis 2030 auf rund 600 Terawattstunden verdoppeln, um auch die Elektrifizierung des Wärmesektors und des Verkehrs decken zu können, so das Umweltbundesamt.

Quelle: Green FOX Energy GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH