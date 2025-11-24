VDI: neue Richtlinie und Webtool für Energiespeicher in Gebäuden

Der VDI bietet für die Auslegung und Integration von Stromspeichern in Gebäude praktische und kostenlose Handreichungen an. Mit einem Webtool lässt sich zum Beispiel die Lastspitzenkappung simulieren.

Der VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V. hat eine neue Richtlinie zur Planung und Integration von Energiespeichern in Gebäude vorgestellt. Wie der VDI mitteilte, biete sie eine fundierte Grundlage für Fachleute, die Batteriespeicher in Gebäuden mit Anschluss an das öffentliche Verteilnetz integrieren wollen. Zur einfacheren Umsetzung habe der Verein zudem ein Webtool entwickelt. Das mache die Anwendung der Richtlinie deutlich einfacher. Für den Anwendungsfall der Lastspitzenkappung ließen sich zum Beispiel eigene Lastprofile hochladen. Anschließend werde der Einfluss verschiedener Stromspeichergrößen auf die maximale Lastspitze analysiert und grafisch dargestellt. Darauf aufbauend ermögliche das Tool eine wirtschaftliche Auswertung unter Berücksichtigung von Investitions- und Stromkosten.

Ein zweiter Anwendungsfall richte sich an Gebäudeenergiesysteme mit eigener Stromproduktion. Hier ließen sich die Auswirkungen von Stromspeichern auf den Eigenversorgungsanteil ermitteln. Nach Eingabe relevanter Daten – wie Standort, Gebäudetyp und eingesetzter Technologien – simuliere das Tool fünf unterschiedlich große Stromspeicher. Die energetischen Ergebnisse würden übersichtlich dargestellt und ließen sich ebenfalls mit einer Wirtschaftlichkeitsanalyse verknüpfen.

Neben voreingestellten Ladeprofilen könnten auch eigene Profile hochgeladen und simuliert werden. So ließen sich unterschiedliche Szenarien direkt im Browser durchspielen. Ein besonderes Highlight sei die prognosebasierte Ladung bei Anlagen mit Einspeisebegrenzung. Hierbei optimiere ein intelligentes Energiemanagement die Batterieladung mithilfe von Solarstromprognosen. Das vermeide, dass der Speicher bereits morgens vollgeladen und mittags Solarstrom abgeregelt werden müsse.

Das in Anhang A der VDI 4657 Blatt 3 beschriebene Webtool zur Auslegung von Stromspeichern sei kostenlos und frei nutzbar.

