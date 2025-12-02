BayWa re verkauft Renerco Plan an Natural Power

Die unter Konsolidierungsdruck stehende BayWa re hat das Beratungsunternehmen Renerco Plan verkauft. Neuer Eigentümer ist die britische Natural Power.

Die in Schottland ansässige Natural Power, hat die Münchener Renerco Plan Consult übernommen. Sie war bis dato eine 100-Prozent-Tochter der BayWa re AG, die sich wegen finanziellen Problemen der Muttergesellschaft BayWa in einer Konsolidierungsphase befindet. Wie der in 40 Ländern tätige Konzern mitteilte, werde er so erstmals auch in Deutschland präsent.

Renerco führt seine Wurzeln auf das 1989 gegründete Ingenieurbüro Etaplan zurück. Es biete technische Beratungs- und Planungsdienstleistungen für alle Bereiche der erneuerbaren Energien, einschließlich Solar, Wind und Netz. Das Unternehmen betreue Kunden wie Investoren, Banken, Energieversorger, Genossenschaften, kommunale Versorgungsunternehmen und private Entwickler.

„Diese Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, die Präsenz von Natural Power auf dem gesamten Kontinent auszubauen.“ Das sagte Ciaran Farrell, Geschäftsführer von Natural Power.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Natural Power, einem Unternehmen, das unsere Werte teilt.” So äußerte sich Tilo Wachter, Geschäftsführer von Renerco. “Durch den Zusammenschluss unserer beiden Unternehmen, sind wir gut positioniert, um das Wachstum der erneuerbaren Energien in ganz Europa zu unterstützen.“

Natural Power ist mit Niederlassungen in Großbritannien, Irland, Frankreich, Italien, den USA und nun auch in Deutschland vertreten. Die Integration von Renerco stärke die Fähigkeit von Natural Power, Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Wind, Solar, Speicherung und Netzinfrastruktur in ganz Europa anzubieten.

Quelle: Natural Power | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH