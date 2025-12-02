Tibber: Dynamischer Batteriestrom für PV-Anlage, Kostal und Solax

Wer eine PV-Anlage mit Speichern und kompatiblen Wechselrichtern von Kostal oder Solax betreibt, kann zur externen Beladung dynamische Tarife von Tibber nutzen. Der Energiemanager des Ökostromanbieters steuere den Prozess.

Der digitale Ökostromhändler Tibber bietet eine dynamische Stromversorgung für Kunden mit PV-Anlage und Batterie an, sofern sie Wechselrichter von Kostal oder Solax verwenden. Wie das Unternehmen mitteilte, könnte dann ein neues Smart-Battery-Feature greifen, das die Batteriespeicher mit dem dynamischen Stromtarif von Tibber integriere.

Mit der neuen Option könnten die Batterien automatisch in denjenigen Viertelstunden Strom aus dem Netz beziehen, in denen der Börsenstrompreis besonders niedrig ist. Die PV-Anlage liefere im Falle eines Solarüberschusses. Die Entladung zum Eigenverbrauch finde in den Zeitintervallen statt, in denen der Börsenstrompreis besonders hoch sei beziehungsweise die Solarproduktion gering. Beim Laden habe zudem eine mögliche eigene PV-Anlage immer Vorrang, wenn sie einen Überschuss produziert. Die Tibber App beziehe auch das intelligente Laden von E-Autos in die Lade-Entscheidung ein. Die App nutze Live-Daten des Tibber Pulse und von der Strombörse, um die Batterie ganzjährig so günstig wie möglich zu laden und den Netzstrombezug zu minimieren.

Kompatibel mit neun Batterieherstellern

„Die Stars unseres neuen Angebots sind unsere Partnerunternehmen Kostal und Solax“, sagt Merlin Lauenburg, Deutschlandchef von Tibber. „Dank ihnen können alle Batterien integriert werden, die mit den entsprechenden Wechselrichtern kompatibel sind.” Das seien in Deutschland neun Hersteller.

„Insbesondere kleinere Installationsbetriebe können einfach alle smarten Services von Tibber mit anbieten, ohne monatliche Mehrkosten und ohne von großen One-Stop-Shops abhängig zu sein.“ Das Smart-Battery-Feature ermögliche Kund:innen, ganzjährig den günstigsten Strom zu verbrauchen. In einer dreimonatigen Testphase mit 1200 bestehenden Kund:innen habe die monatliche Ersparnis pro Haushalt im Durchschnitt bei rund 25 Euro gelegen.

Technische Voraussetzung für den Einsatz seien eine Batterie mit Inverter von Kostal oder Solax die Tibber Bridge, ein Smart Meter zur Messung des Stromverbrauchs und der volldynamische Stromtarif von Tibber. Das Tibber-eigene Heim-Energie-Management-System wird mit Tibber-Verbrauchstracker mitgeliefert. Für die Kunden des Ökostromanbieters sei das Angebot kostenfrei.

Tibber plane zudem, im nächsten Jahr weitere Wechselrichteranbieter für das Angebot gewinnen zu können.

Quelle: Tibber | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH